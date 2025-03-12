Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Margot Robbie-Colin Farrell: Η ταινία «A Big Bold Beautiful Journey» θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Σεπτεμβρίου

Η ταινία περιγράφεται «ως μια ευφάνταστη ιστορία δύο αγνώστων, που τους συνδέει ένα απίστευτο ταξίδι»

Margot Robbie

Η Sony Pictures ανακοίνωσε την αλλαγή της ημερομηνίας κυκλοφορίας για το πολυαναμενόμενο ρομαντικό δράμα «A Big Bold Beautiful Journey», με πρωταγωνιστές τους Μάργκο Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Kogonada, θα κάνει πλέον πρεμιέρα στις 19 Σεπτεμβρίου, αντί για την αρχική ημερομηνία της 9ης Μαΐου.

Σύμφωνα με το World of Reel, η νέα ημερομηνία συμπίπτει με την περίοδο των φθινοπωρινών κινηματογραφικών φεστιβάλ. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες, να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της σε ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF).

Στην ίδια ημερομηνία κυκλοφορούν η ταινία τρόμου «Him» της Universal και το «Ella McCay» της 20th Century Studios. Είναι η τρίτη ταινία μεγάλου μήκους για τον σκηνοθέτη, σε σενάριο που υπογράφει ο Σεθ Ράις και περιγράφεται «ως μια ευφάνταστη ιστορία δύο αγνώστων, που τους συνδέει ένα απίστευτο ταξίδι». Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν το περασμένο καλοκαίρι σε παραγωγή της Imperative Entertainment.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ταινία Κινηματογράφος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark