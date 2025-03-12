Margot Robbie-Colin Farrell: Η ταινία «A Big Bold Beautiful Journey» θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Σεπτεμβρίου

Η Sony Pictures ανακοίνωσε την αλλαγή της ημερομηνίας κυκλοφορίας για το πολυαναμενόμενο ρομαντικό δράμα «A Big Bold Beautiful Journey», με πρωταγωνιστές τους Μάργκο Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Kogonada, θα κάνει πλέον πρεμιέρα στις 19 Σεπτεμβρίου, αντί για την αρχική ημερομηνία της 9ης Μαΐου.

Kogonada’s ‘A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY’ will now release on September 19, 2025 in theaters.



• Starring Margot Robbie and Colin Farrell



• Follows an imaginative tale of 2 strangers & the unbelievable journey that connects them pic.twitter.com/OgJ2E4Vmcr March 10, 2025

Σύμφωνα με το World of Reel, η νέα ημερομηνία συμπίπτει με την περίοδο των φθινοπωρινών κινηματογραφικών φεστιβάλ. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες, να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της σε ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF).

Στην ίδια ημερομηνία κυκλοφορούν η ταινία τρόμου «Him» της Universal και το «Ella McCay» της 20th Century Studios. Είναι η τρίτη ταινία μεγάλου μήκους για τον σκηνοθέτη, σε σενάριο που υπογράφει ο Σεθ Ράις και περιγράφεται «ως μια ευφάνταστη ιστορία δύο αγνώστων, που τους συνδέει ένα απίστευτο ταξίδι». Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν το περασμένο καλοκαίρι σε παραγωγή της Imperative Entertainment.

Πηγή: skai.gr

