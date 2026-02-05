Κάθε εποχή ξαναδιαβάζει τους μύθους της με τα δικά της μάτια. Κάποιες φορές όμως, αυτή η νέα ανάγνωση αρκεί για να ανάψει μια φωτιά που ξεφεύγει από τα όρια της τέχνης και μετατρέπεται σε πολιτισμικό πεδίο μάχης. Κάτι τέτοιο συνέβη τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τη νέα, φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Η αφορμή ήταν μια διαρροή – ανεπιβεβαίωτη επισήμως – σύμφωνα με την οποία η Λουπίτα Νιόνγκο, μία από τις πιο καταξιωμένες ηθοποιούς της γενιάς της, φέρεται να ενσαρκώνει την «ωραία Ελένη» σε μια παραγωγή ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το καλοκαίρι του 2026. Το καστ, ήδη εντυπωσιακό, περιλαμβάνει τον Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα, την Αν Χάθαγουεϊ στον ρόλο της Πηνελόπης και τον Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο. Λίγες ώρες μετά τη διαρροή, τα κοινωνικά δίκτυα πήραν φωτιά.

Όμηρος εναντίον Χόλιγουντ

Στον πυρήνα της αντιπαράθεσης βρίσκεται ένα γνώριμο ερώτημα: πόσο ελεύθερη μπορεί να είναι η καλλιτεχνική αναπαράσταση όταν πρόκειται για πρόσωπα βαθιά ριζωμένα στην πολιτισμική μνήμη; Για πολλούς, η Ελένη του Ομήρου δεν είναι απλώς ένας μυθικός χαρακτήρας, αλλά ένα σύμβολο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Η Λουπίτα Νιόνγκο

Βέβαια, υπάρχουν και πολλοί που υποστηρίζουν πως ακριβώς επειδή πρόκειται για μύθο και όχι για ιστορικά τεκμηριωμένο πρόσωπο, η Ελένη μπορεί να ιδωθεί μέσα από πολλαπλά φίλτρα. Ο Όμηρος, υποστηρίζουν, δεν έγραφε για να επιβάλει εικόνες, αλλά για να πυροδοτήσει τη φαντασία των ακροατών του.

Η συζήτηση κλιμακώθηκε όταν ο Ίλον Μασκ παρενέβη δημόσια, κατηγορώντας τον Νόλαν ότι «έχει χάσει την ακεραιότητά του». Από εκείνο το σημείο και μετά, η επιλογή μιας ηθοποιού έπαψε να αφορά μόνο τον κινηματογράφο και μετατράπηκε σε ιδεολογικό σύμβολο.

Chris Nolan has lost his integrity — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

Οι διαρροές και οι σιωπές

Υπάρχουν, ωστόσο, δύο παράμετροι που πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες. Πρώτον, καμία επίσημη ανακοίνωση δεν έχει επιβεβαιώσει ότι η Νιόνγκο υποδύεται πράγματι την «ωραία Ελένη». Μια δεύτερη φήμη τη θέλει στον ρόλο της Κλυταιμνήστρας, μια επιλογή που, αξιοσημείωτα, δεν φαίνεται να έχει προκαλέσει την ίδια ένταση.

Δεν είναι η πρώτη φορά, άλλωστε, που το όνομά της συνδέεται με την ταινία: πριν από περίπου έναν χρόνο, κυκλοφορούσαν πληροφορίες ότι θα εμφανιζόταν ως θεά Αθηνά, χωρίς ποτέ να επιβεβαιωθούν.

Ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται

Η υπόθεση της Ελένης δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Κάθε φορά που ένας μαύρος ηθοποιός επιλέγεται για ρόλο που το κοινό έχει συνηθίσει να φαντάζεται ως «λευκό», η συζήτηση αναζωπυρώνεται.

Η πιο πρόσφατη και χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η «Βασίλισσα Κλεοπάτρα» του Netflix (2023), όπου η Αντέλ Τζέιμς ενσάρκωσε τον συγκεκριμένο ρόλο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και επίσημη καταδίκη από τις αιγυπτιακές αρχές. Η σειρά κατέγραψε εξαιρετικά χαμηλή αποδοχή από το κοινό, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τα όρια μεταξύ καλλιτεχνικής ελευθερίας και ιστορικής ευθύνης.

Αντίστοιχες αντιδράσεις προκάλεσαν η επιλογή του Ντέιβιντ Γκιάσι ως Αχιλλέα στη σειρά του BBC «Τροία: Η πτώση μιας πόλης», αλλά και πιο πρόσφατα, η μαύρη Περσεφόνη στη σειρά «KAOS».

Η διαμάχη, όμως, δεν περιορίζεται στη μυθολογία. Ιστορικά πρόσωπα, όπως η Άννα Μπολέυν, αλλά και ηρωίδες παραμυθιών, όπως η «Χιονάτη», έχουν επαναπροσδιοριστεί οπτικά με τρόπους που αμφισβητούν ευθέως τις πρωτότυπες αφηγήσεις τους. Και κάθε τέτοια επιλογή φαίνεται να λειτουργεί ως καθρέφτης των σύγχρονων πολιτισμικών εντάσεων.

Ίσως, τελικά, το ερώτημα να μην είναι αν «επιτρέπεται» μια μαύρη «ωραία Ελένη». Ίσως το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί οι μύθοι εξακολουθούν να μας διχάζουν τόσο βαθιά και γιατί ο κινηματογράφος παραμένει το πιο εκρηκτικό πεδίο, όπου συγκρούονται η παράδοση, η ταυτότητα και η εποχή μας.

