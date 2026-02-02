Μασκ κατά Νόλαν: Έχασες την ακεραιότητά σου για την επιλογή μαύρης ηθοποιού ως «Ωραία Ελένη»…

Επίθεση στον Κρίστοφερ Νόλαν εξαπέλυσε ο δισεκατομμυριούχος, Ίλον Μασκ, κατηγορώντας τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη ότι έχει χάσει την «ακεραιότητά» του λόγω των επιλογών που έκανε για το καστ της «Οδύσσειας».

Η ταινία θα περιλαμβάνει ένα καστ με κορυφαίους ηθοποιούς όπως ο Ματ Ντέιμον, ο Τομ Χόλαντ, ο Τζον Μπέρνθαλ, ο Ρόμπερτ Πάττινσον, η Ζεντάγια, η Σαρλίζ Θερόν, η Αν Χάθαγουεϊ, η Μία Γκοθ και ο Μπένι Σαφντί.

Chris Nolan has lost his integrity — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία είναι μαύρη, φέρεται, επίσης, να έχει ενταχθεί στο καστ και σύμφωνα με δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει αναλάβει τον ρόλο της Ελένης της Τροίας.

«Η Ελένη της Τροίας ήταν ξανθιά, με ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα και “το πρόσωπο που κινητοποίησε χίλια πλοία”, επειδή ήταν τόσο όμορφη που οι άνδρες ξεκίνησαν έναν πόλεμο για χάρη της. Οι επιλογές του καστ που κάνουν την υπόθεση ασυνάρτητη είναι παραδοχές ότι η ιστορία δεν ήταν ποτέ το θέμα ενώ προσβάλλεται ο συγγραφέας», έγραψε ο Μασκ. «Ο Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του», πρόσθεσε.

Μετά από το συγκεκριμένο σχόλιο, δεν άργησε να έρθει και η απάντηση του διάσημου σκηνοθέτη, ο οποίος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο: «Ειλικρινά, δεν πιστεύω ότι ο Μασκ έχει διαβάσει την ‘’Οδύσσεια’’ ή οτιδήποτε άλλο στη ζωή του».

I genuinely don't think Musk has read The Odyssey or anything at all in his life. https://t.co/qjoyabpp7x — Christopher Nolan Updates (@nolanarchive) February 1, 2026

