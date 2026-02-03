«Scream 7»: Ο Ghostface επιστρέφει στο Super Bowl και θα σας καθηλώσει…

Η Paramount Pictures έδωσε στη δημοσιότητα ένα καταιγιστικό σποτ για το «Scream 7», το οποίο θα προβληθεί κατά τη διάρκεια του φετινού Super Bowl. Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη συνέχεια του εμβληματικού franchise τρόμου, που υπόσχεται να καθηλώσει τους λάτρεις του είδους από τις 27 Φεβρουαρίου.

Η ταινία των Dimension/Spyglass Media αποτελεί τη μεγάλη επιστροφή της Νεβ Κάμπελ στον ρόλο της Sidney Prescott. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «όταν ένας νέος δολοφόνος με το ψευδώνυμο Ghostface εμφανίζεται στην ήσυχη πόλη όπου η Sidney έχει χτίσει μια νέα ζωή, οι πιο σκοτεινοί της φόβοι γίνονται πραγματικότητα, καθώς η κόρη της (Ιζαμπέλ Μέι) γίνεται ο επόμενος στόχος. Αποφασισμένη να προστατεύσει την οικογένειά της, η Sidney πρέπει να αντιμετωπίσει τους εφιάλτες του παρελθόντος για να βάλει ένα τέλος στην αιματοχυσία μια για πάντα».

«Γεια σου Σίντνεϊ», ακούγεται η γνώριμη φωνή από το τηλέφωνο, στο σποτ των 60 δευτερολέπτων. «Θα κάνω όλους όσους αγαπάς να υποφέρουν — όσο εσύ θα παρακολουθείς».

Το καστ συμπληρώνουν οι Ιζαμπέλ Μέι, Τζάσμιν Σαβόι Μπράουν, Μέισον Γκούντινγκ, Άννα Κάμπ, Ντέιβιντ Αρκέτ, Μισέλ Ράντολφ, Τζίμι Τάτρο, ΜακΚένα Γκρέις, Άσα Γκέρμαν, Σελέστ Ο'Κόνορ, Σαμ Ρέχνερ, Μαρκ Κονσουέλος και Τιμ Σάιμονς. Το παρών δίνουν επίσης οι Μάθιου Λίλαρντ, Τζόελ ΜακΧέιλ και Κόρτνεϊ Κοξ.

Στο σκηνοθετικό τιμόνι βρίσκεται ο δημιουργός και σεναριογράφος του αρχικού «Scream», Κέβιν Γουίλιαμσον, σε σενάριο που έγραψε μαζί με τον Γκάι Μπάσικ. Η ιστορία φέρει την υπογραφή των Τζέιμς Βάντερμπιλτ και Μπάσικ, βασισμένη στους εμβληματικούς χαρακτήρες που δημιούργησε ο Γουίλιαμσον, σύμφωνα με το «Deadline».

