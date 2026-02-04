Το νέο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» παρουσιάζει τη Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) ως ένα ιδανικό ζευγάρι, του οποίου η κοινή ζωή δοκιμάζεται λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τον γάμο. Η αποκάλυψη ενός καλά κρυμμένου μυστικού από το παρελθόν της ηρωίδας πυροδοτεί μια σειρά ανεξέλεγκτων καταστάσεων, απειλώντας τα σχέδια του γάμου αλλά και την αμοιβαία εμπιστοσύνη τους.

Η A24 θα κυκλοφορήσει το φιλμ σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Μπόργκλι (Kristoffer Borgli), στις 3 Απριλίου.

Δείτε το trailer:

Οι λεπτομέρειες για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ήρθαν στο φως μέσω μιας «εικονικής» αναγγελίας αρραβώνων στην εφημερίδα Boston Globe, στο πλαίσιο της προωθητικής καμπάνιας της ταινίας. Η Emma Harwood (Ζεντάγια) είναι υπάλληλος βιβλιοπωλείου στη Λουιζιάνα και πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Βοστώνης. Ο Charlie Thompson είναι διευθυντής του Μουσείου Τέχνης του Κέιμπριτζ με διδακτορικό στην Ιστορία της Τέχνης από το Πανεπιστήμιο Tufts.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μαμούντου Άθι (Mamoudou Athie), Αλάνα Χαΐμ (Alana Haim) και Χέιλι Γκέιτς (Hailey Gates), ενώ η Ζόι Γουίντερς (Zoë Winters) γνωστή από το «Succession» υποδύεται την φωτογράφο γάμου.

Ο Μπόργκλι επιστρέφει στην A24 μετά την μαύρη κωμωδία «Dream Scenario» (2023), η οποία χάρισε στον Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage) μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Το «The Drama» αποτελεί την τέταρτη σκηνοθετική του δουλειά, με την παραγωγή να φέρει τις υπογραφές των Άρι Άστερ (Ari Aster), Λαρς Κνούντσεν (Lars Knudsen) και Τάιλερ Κάμπελοουν (Tyler Campellone).

Σύμφωνα με το Variety, η παραγωγή πραγματοποίησε εκτεταμένα γυρίσματα στη Μασαχουσέτη, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής Newbury Street στη Βοστώνη και της Πινακοθήκης Αμερικανικής Τέχνης Addison στο Άντοβερ καθώς και στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες.

