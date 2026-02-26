Ο Όστιν Μπάτλερ μεταμορφώνεται σε Λανς Άρμστρονγκ

Μετά από μια σκληρή μάχη προσφορών μεταξύ μεγάλων στούντιο, η Apple Original Films έκοψε πρώτη το νήμα, αποκτώντας την άτιτλη ταινία γύρω από τη ζωή του Λανς 'Αρμστρονγκ με πρωταγωνιστή τον Όστιν Μπάτλερ.

Η Apple Studios μαζί με τους Σκοτ Στούμπερ, Νικ Νέσμπιτ και τον σκηνοθέτη θα ενώσουν την δυνάμεις στη παραγωγή. Οι Τζος Γκλικ, Ζακ Φρογκνόφσκι και ο Μπέιλιν θα έχουν ρόλο εκτελεστικών παραγωγών.

Το Deadline είχε αποκαλύψει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το πρότζεκτ βγήκε στην αγορά, με τον Στούμπερ να εργάζεται επί σειρά ετών για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων της ζωής του Αμερικανού ποδηλάτη. Μετά από σχεδόν έξι ανταγωνιστικές προσφορές, η Apple κατέθεσε τη νικητήρια πρόταση.

Αξιοσημείωτο είναι πως αυτή αποτελεί την πρώτη φορά που ο 'Αρμστρονγκ παραχωρεί επίσημα τα δικαιώματα της βιογραφίας του. Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε μετά από συζητήσεις με τον Στούμπερ να ξεκαθαρίζει στον αθλητή πως η ταινία πρέπει να αποτυπώσει την πλήρη αλήθεια της πορείας του.

Το φιλμ αναμένεται να συνδυάζει την υψηλή αδρεναλίνη του «F1: The Movie» με την ένταση εμβληματικών ταινιών του Μάρτιν Σκορσέζε, όπως τα «Raging Bull» και «The Wolf of Wall Street». Στόχος είναι να ξετυλιχθεί ολόκληρη η καριέρα του 'Αρμστρονγκ, αποτυπώνοντας τόσο την απόλυτη δόξα όσο και την ηχηρή πτώση του.

Για τον Όστιν Μπάτλερ, η συμμετοχή στο πρότζεκτ επισφραγίζει ένα εντυπωσιακό σερί συνεργασιών με κορυφαίους δημιουργούς. Ο ταλαντούχος ηθοποιός έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τους Ντάρεν Αρονόφσκι, Άρι Άστερ και Ντενί Βιλνέβ, ενώ η επόμενη συνεργασία του είναι με τον Τζόζεφ Κοσίνσκι στο Miami Vice της Universal.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.