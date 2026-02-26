Πολ Ραντ, Τζον Τουρτούρο και Πολ Τζιαμάτι πρωταγωνιστές στη νέα ταινία του Τομ ΜακΚάρθι

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τομ ΜακΚάρθι οριστικοποίησε το καστ για την νέα του δραματική ταινία, η οποία συγχρηματοδοτείται από τη Sony Classics. Στο φιλμ θα πρωταγωνιστήσουν ο υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα Πολ Ραντ, ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Έβαν Πίτερς, οι υποψήφιοι για Όσκαρ Έιμι Ράιαν και Πολ Τζιαμάτι, οι βραβευμένοι με Emmy Τζον Τουρτούρο και Τατιάνα Μασλάνι καθώς και ο υποψήφιος για Βραβείο Actor, Τζέισον Κλαρκ.

Τα γυρίσματα ξεκινούν τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το Deadline. Η ταινία, που περιγράφεται ως μία «δραματική, σκοτεινά κωμική, αληθινή ιστορία», εκτυλίσσεται το 1980 και βασίζεται στο βιβλίο του Νέιθανιελ Ριτς, «Losing Earth».

«Σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στη Φλόριντα, είκοσι ειδικοί συγκεντρώνονται σε ένα συνέδριο για να συνομιλήσουν για τις επιπτώσεις των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο κλίμα. Η ομάδα, την οποία απαρτίζουν επιστήμονες, ακτιβιστές και πολιτικοί, έχει μια απλή εντολή από το Κογκρέσο, να συντάξει μια κοινή δήλωση για το τι πρέπει να γίνει. Κάτι που, τελικά, αποδεικνύεται πολύ πιο εύκολο στα λόγια παρά στην πράξη», σύμφωνα με την περιγραφή της ταινίας.

Το σενάριο συνυπογράφει ο σκηνοθέτης με τους Τόμας Μπιντεγκάν και Νοε Ντεμπρέ, ενώ η ταινία είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο Στιβ Γκόλιν.

Στους εκτελεστικούς παραγωγούς περιλαμβάνονται οι Ματ Ντέιμον και Μπεν 'Αφλεκ. Η δημιουργική ομάδα απαρτίζεται από τον διευθυντή φωτογραφίας Στιούαρτ Ντράιμπουργκ, τον Τζον Γκοντσμιθ στο σχεδιασμό της παραγωγής, την Τζέιν Ρίτσο στο μοντάζ και την διευθύντρια casting 'Αλισον Έστριν.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Τζόναθαν Κινγκ, Ντέιβιντ Λεβίν, Τζόναθαν Σβαρτς, Νικ Σουμέικερ και Μπαρντ Ντόρος για την Anonymous Content, μαζί με τους Τζιμ Γουίτακερ, Ρέι Μπάρον και Τομ ΜακΚάρθι της Slow Pony και την Μαίρη Αλόου της Aloe Entertainment.

