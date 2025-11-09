Ο Λουκ Έβανς πρωταγωνιστεί στο πολιτικό θρίλερ «The Party» του ITV

Ο Λουκ Έβανς (Luke Evans) αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην επερχόμενη τηλεοπτική μεταφορά του πολιτικού θρίλερ «The Party», που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ελίζαμπεθ Ντέι (Elizabeth Day), γνωστής από το δημοφιλές podcast «How to Fail».

Η νέα σειρά του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου ITV θα αποτελείται από πέντε επεισόδια και θα περιστρέφεται γύρω από μια περίπλοκη φιλία, την πολιτική φιλοδοξία και καλά κρυμμένα μυστικά που απειλούν να καταρρεύσουν τα πάντα.

Η Σάρα Σολεμάνι (Sarah Solemani) υπογράφει το σενάριο και συμπωταγωνιστεί μαζί με τους Τομ Κάλεν (Tom Cullen), Τζοάνα Σκάνλαν (Joanna Scanlan) και Λίντια Λέοναρντ (Lydia Leonard), ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η World Productions, η εταιρεία που ήταν πίσω από την επιτυχία του δράματος «Line of Duty».

Στο επίκεντρο του μυθιστορήματος του 2017 βρίσκεται «ο δημοσιογράφος Martin Gilmour (Έβανς), που η ζωή του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον παιδικό του φίλο, τον πλούσιο και χαρισματικό πολιτικό Ben Fitzmaurice (Κάλεν). Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε ένα κορυφαίο οικοτροφείο, δημιουργώντας έναν δεσμό που άντεξε στον χρόνο. Όμως, τρεις δεκαετίες μετά, όταν ο Martin προσκαλείται στο λαμπερό πάρτι γενεθλίων του φίλου του στην οικογενειακή έπαυλη, η ατμόσφαιρα βαραίνει. Καθώς ο Ben διεκδικεί την ηγεσία των Συντηρητικών, ο Martin φοβάται ότι η δημοσιότητα της υποψηφιότητας θα φέρει στην επιφάνεια επικίνδυνα μυστικά από το παρελθόν τους με τραγικές συνέπειες».

Το καστ συμπληρώνουν οι Σαμ Τρότον (Sam Troughton), Σάλι Σκοτ (Sally Scott), Σινέντ Μάθιους (Sinéad Matthews) και Μπάλι Γκιλ (Bally Gill).

Η εταιρεία παραγωγής του Έβανς, Stoic Productions θα συμμετέχει στη παραγωγή σε συνεργασία με τις World Productions και ITV Studios. Ο ίδιος θα αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού μαζί με την σεναριογράφο, την συγγραφέα Ελίζαμπεθ Ντέι, καθώς και τους Σάιμον Χιθ (Simon Heath) και Λόρα Κότον (Laura Cotton) από την World.

«Από τη στιγμή που διάβασα το μυθιστόρημα της Ελίζαμπεθ Ντέι, ήξερα ότι είχε τις προδιαγραφές για να γίνει κάτι πραγματικά ξεχωριστό στην τηλεόραση. Το να «δίνω ζωή» στο «The Party» – τόσο ως ηθοποιός όσο και ως εκτελεστικός παραγωγός μέσω της Stoic Productions – είναι απίστευτα τιμητικό. Η διασκευή της Σάρα Σολεμάνι αποτυπώνει τέλεια το συναισθηματικό βάθος και την ένταση της ιστορίας, ενώ το να συνεργάζομαι ξανά με την World Productions και το ITV, μαζί με ένα τόσο εξαιρετικό καστ, είναι πραγματικό προνόμιο», δήλωσε ο Λιουκ Έβανς.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα στην Ουαλία, όπως αναφέρει το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.