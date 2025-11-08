Ο Άνταμ Σάντλερ θα λάβει το Βραβείο του Προέδρου του Φεστιβάλ του Παλμ Σπρινγκς

Ο Άνταμ Σάντλερ θα τιμηθεί με το Βραβείο του Προέδρου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς το 2026, για τη βαθιά συγκινητική ερμηνεία του στην ταινία «Jay Kelly» του Netflix, όπου πρωταγωνιστεί δίπλα στον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φεστιβάλ, Νατσάταρ Σινγκ Τσάντι, «ο Άνταμ Σάντλερ προσφέρει μια βαθιά συγκινητική και την καλύτερη ερμηνεία στην καριέρα του ως Τζέι Κέλι». Ο ίδιος υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη ερμηνεία αναδεικνύει τη θέση του Σάντλερ ως ενός από τους πιο ευέλικτους και σημαντικούς ηθοποιούς της γενιάς του, ενώ εξέφρασε την υπερηφάνεια της διοργάνωσης για τη βράβευση του ηθοποιού, αναγνωρίζοντας το ταλέντο και το έργο του που συνεχίζουν να εκπλήσσουν και να εμπνέουν.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 11 Ιανουαρίου στην ομώνυμη πόλη της Καλιφόρνια, ανατολικά του Λος Άντζελες. Η απονομή των βραβείων κινηματογράφου έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιανουαρίου και θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Παλμ Σπρινγκς.

Διεθνής βράβευση για το καστ του «Sentimental Value»

Το καστ της ταινίας «Sentimental Value», δημιουργία του Γιοακίμ Τρίερ που διακρίθηκε στις Κάννες, θα λάβει το Βραβείο Διεθνούς Αστέρα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η συγκεκριμένη διάκριση απονέμεται συλλογικά σε ολόκληρο το καστ μιας ταινίας. Οι ηθοποιοί Ρενάτε Ρέινσβε, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λιλέα και Ελ Φάνινγκ θα τιμηθούν κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής στις 3 Ιανουαρίου.

Ο Πρόεδρος του Φεστιβάλ, Νατσάταρ Σινγκ Τσάντι, εξήρε το καστ, επισημαίνοντας ότι η ομάδα «ενσαρκώνει το ίδιο το πνεύμα του διεθνούς κινηματογράφου που τιμά το Φεστιβάλ μας». Όπως τόνισε, οι ερμηνείες τους αναδεικνύουν τη συγκινητική ιστορία οικογένειας και συμφιλίωσης που διηγείται ο Τρίερ. Η ταινία «Sentimental Value» εκπροσωπεί τη Νορβηγία στην κατηγορία Καλύτερη Διεθνής Ταινία Μεγάλου Μήκους, με την διοργάνωση να αναγνωρίζει τόσο το κινηματογραφικό έργο όσο και το καστ για τον παγκόσμιο αντίκτυπό τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

