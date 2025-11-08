Η Κόρτνεϊ Κοξ σκηνοθετεί το θρίλερ «Evil Genius» με τους Ντέιβιντ Χάρμπουρ και Πατρίσια Αρκέτ

Οι εταιρείες Aggregate Films και August Night αναλαμβάνουν την παραγωγή του νέου ψυχολογικού θρίλερ «Evil Genius», με πρωταγωνιστές την βραβευμένη με Όσκαρ και Emmy Πατρίσια Αρκέτ (Patricia Arquette) και τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ (David Harbour) από τη σειρά «Stranger Things». Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει η Κόρτνεϊ Κοξ (Courteney Cox).

Το σενάριο, που έχει γράψει η υποψήφια για WGA Κόρτνει Μάιλς (Courtenay Miles), βασίζεται στην επιτυχημένη σειρά ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος των Μπάρμπαρα Σρέντερ (Barbara Schroeder) και Τρέι Μπορζιλιέρι (Trey Borzillieri).

Η ταινία εστιάζει στην αληθινή ιστορία της διαβόητης υπόθεσης του Brian Wells, του διανομέα πίτσας που το 2003 έχασε τη ζωή του όταν αναγκάστηκε να ληστέψει μια τράπεζα με βόμβα δεμένη γύρω από τον λαιμό του. Πρόκειται για ένα από τα πιο παράξενα εγκλήματα που έχουν καταγραφεί στην πολιτεία της Πενσιλβανία.

Το «Evil Genius» φιλοδοξεί να ρίξει φως στις πιο σκοτεινές πτυχές της ιστορίας, αναδεικνύοντας θέματα όπως η εξαπάτηση, η απόγνωση και η λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ θύματος και θύτη.

Πολυσυλλεκτικό καστ και παραγωγή με υψηλές προσδοκίες

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Michael Chernus, Garrett Dillahunt, Danielle Macdonald, Tom McCarthy, Gregory Alan Williams, Ryan Eggold, Owen Teague, καθώς και η Harlow, κόρη της Πατρίσια Αρκέτ. Η August Night χρηματοδοτεί και παράγει την ταινία μαζί με τους Jason Bateman, Michael Costigan και John Buderwitz για λογαριασμό της Aggregate Films. Η Κόρτνεϊ Κοξ, γνωστή από το «Friends», αναλαμβάνει και χρέη παραγωγού.

«Με έχει συνεπάρει το «Evil Genius» από την πρώτη στιγμή που είδα το ντοκιμαντέρ», δήλωσε η Κόρτνεϊ Κοξ. «Είναι πιο αλλόκοτο και από τη μυθοπλασία. Κάποιες στιγμές είναι σκοτεινά αστείο και παράλληλα βαθιά συναισθηματικό. Είναι μια ιστορία για την αγάπη, τη μοναξιά, τη χειραγώγηση και τους ανθρώπους στο περιθώριο, που παρασύρονται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τους ίδιους», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Η Κόρτνεϊ Κοξ έχει εμπειρία πίσω από την κάμερα, καθώς έχει σκηνοθετήσει μουσικά βίντεο, μικρού μήκους ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και ταινίες. Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο έγινε το 2012 με την ταινία «Talhotblond», που επίσης βασίστηκε σε ντοκιμαντέρ της Σρέντερ.

Τα γυρίσματα του «Evil Genius» βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.