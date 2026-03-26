Ο Άνταμ Σάντλερ στο ψυχολογικό δράμα «Time Out» του Netflix

Ο Άνταμ Σάντλερ πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο «Time Out», το ριμέικ του γαλλικού ψυχολογικού δράματος «L’Emploi Du Temps» για λογαριασμό του Netflix. Σύμφωνα με τo Variety, το όνομα του Κρίστιαν Μπέιλ είχε ακουστεί έντονα για τον ρόλο στην ταινία την οποία θα σκηνοθετήσει υπογράφοντας παράλληλα και το σενάριο, ο Σκοτ Κούπερ.

Ο Σάντλερ θα ηγηθεί ενός εντυπωσιακού καστ, το οποίο περιλαμβάνει τον υποψήφιο για Όσκαρ Γουίλεμ Νταφόε και τον βραβευμένο με Όσκαρ Φ. Μάρεϊ Έιμπραχαμ, καθώς και τους Γκάμπι Χόφμαν, Στιβ Ζαν και Άνταμ Χόροβιτς.

Η αρχική ταινία σκηνοθετήθηκε από τους Λοράν Καντέ και Ρομπέν Καμπιγιό. Ακολουθεί την ιστορία ενός άνδρα που απολύεται από τη δουλειά του, αλλά αδυνατεί να το πει στη σύζυγο και την οικογένειά του. Προκειμένου να καλύψει τα ίχνη του, βυθίζεται όλο και περισσότερο στο ψέμα, φτάνοντας στο σημείο να στήσει μια απάτη, ζητώντας ακόμα και από φίλους του να συμμετάσχουν.

«Πρωτοείδα την ταινία του Λοράν Καντέ το 2001 και από τότε δεν την έβγαλα ποτέ από το μυαλό μου», δήλωσε ο Κούπερ. «Σκεφτόμουν εδώ και χρόνια να την προσεγγίσω ξανά, αλλά ένιωσα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, ζούμε σε μια εποχή όπου ζητήματα ταυτότητας, εργασίας και αυτοεκτίμησης είναι πλέον αδύνατον να τα προσπεράσουμε», συμπλήρωσε.

Ο Κούπερ, ο οποίος σκηνοθέτησε πρόσφατα το «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», μια ταινία για τη δημιουργία του άλμπουμ «Nebraska» του Μπρους Σπρίνγκστιν, θα αναλάβει και την παραγωγή μαζί με τον Τζον Κίλικ και την Τρέισι Λάντον στην εκτελεστική παραγωγή.

Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Μασανόμπου Τακαγιανάγκι ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον σκηνοθέτη στις ταινίες «Hostiles», «Out of the Furnace» και «The Pale Blue Eye».

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν κυρίως στο Βανκούβερ του Καναδά, ενώ ορισμένα συμπληρωματικά αναμένεται να γίνουν στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με το Deadline.

