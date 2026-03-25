Ταινία για τη ζωή του θρύλου των πολεμικών τεχνών Ζωρζ Σεν-Πιερ

Η ζωή του Ζωρζ Σεν-Πιερ, ενός από τους κυρίαρχους πρωταθλητές στην ιστορία του πρωταθλήματος UFC, της κορυφαίας διοργάνωσης μικτών πολεμικών τεχνών θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.

Μια ταινία για το είδωλο των μικτών πολεμικών τεχνών βρίσκεται επίσημα σε εξέλιξη, με τον σκηνοθέτη από το Κεμπέκ, Τόμας Σότο, να έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία.

«Σκεφτόμασταν να αφηγηθούμε την ιστορία μου εδώ και λίγο καιρό και όταν βρήκαμε αυτήν την ομάδα, ήταν σαφές σε εμάς ότι θέλαμε να ειπωθεί με έναν νέο δημιουργικό τρόπο» δήλωσε ο Σεν-Πιερ γνωστός και με τα αρχικά του GSP, σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: skai.gr

