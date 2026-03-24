Το HBO αποκάλυψε την πρώτη φωτογραφία από την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική σειρά Harry Potter.

Η εικόνα, παρακάτω, δείχνει την πλάτη του νεαρού Χάρι (Dominic McLaughlin) καθώς πλησιάζει το γήπεδο του Κουίντιτς φορώντας μια κάπα του Γκρίφιντορ σε μια χιονισμένη μέρα.

Η ανάρτηση άφησε επίσης να εννοηθεί ότι το πρώτο teaser trailer της σειράς θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη, με τη λεζάντα «αύριο» και ένα emoji με κεραυνό. Υπάρχει επίσης ένα πανό που αναγράφει «Φρεντ και Τζορτζ» (όπως οι Ουέσλι) στην πάνω αριστερή γωνία.

Το μεγαλύτερο streaming γεγονός στην ιστορία του HBO Max

Το Harry Potter θα επαναπροσδιορίσει τα επτά μυθιστορήματα φαντασίας της J.K. Rowling, τα οποία έχουν πουλήσει περισσότερα από 600 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ οι οκτώ κινηματογραφικές μεταφορές τους έχουν σημειώσει συνολικές εισπράξεις άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κάθε σεζόν θα καλύπτει ένα από τα επτά βιβλία, με τη σεναριογράφο του Succession, Francesca Gardiner, στη θέση της showrunner και τον βετεράνο του Game of Thrones, Mark Mylod, να σκηνοθετεί αρκετά επεισόδια της σειράς.

Ο John Lithgow θα υποδυθεί τον Διευθυντή Άλμπους Ντάμπλντορ στη σειρά. Η Arabella Stanton θα πρωταγωνιστήσει ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ, ενώ ο Alastair Stout επιλέχθηκε για τον ρόλο του Ρον Ουέσλι. Το καστ περιλαμβάνει επίσης ονόματα όπως η Janet McTeer (Ozark) ως Καθηγήτρια Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, ο Nick Frost (Shaun of the Dead) ως ο ημίγιγαντας Χάγκριντ και, ο Paapa Essiedu (I May Destroy You) ως ο Καθηγητής Φίλτρων, Σέβερους Σνέιπ.

Ο JB Perrette, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος παγκόσμιου streaming και παιχνιδιών στη Warner Bros. Discovery, εξύμνησε τη σειρά ως «το μεγαλύτερο streaming γεγονός στην ιστορία του HBO Max και αναμφισβήτητα στο streaming γενικά. Είναι το νούμερο ένα, δύο και τρία με πολλούς τρόπους». Η σειρά προγραμματίζεται για το 2027.

Πηγή: skai.gr

