Νέο πρότζεκτ για την Τζέιν Κάμπιον: Για πρώτη φορά στο τιμόνι ενός μιούζικαλ

Η Τζέιν Κάμπιον (Jane Campion), η οποία φέτος είχε χρέη προέδρου της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα, φαίνεται πως επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο.

Σε δηλώσεις της στο Variety αποκάλυψε ότι βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας μιας νέας ταινίας, η οποία θα αποτελέσει και το πρώτο μιούζικαλ της καριέρας της.

Η Νεοζηλανδή δημιουργός απείχε από τη σκηνοθεσία για περισσότερο από μία δεκαετία, πριν από την επιστροφή της το 2021 με το πολυβραβευμένο και οσκαρικό «The Power of the Dog».

Η ίδια είχε δηλώσει τότε πως θεωρούσε ότι ο κύκλος της στον κινηματογράφο είχε κλείσει και ότι σκόπευε να αφοσιωθεί στη δημιουργία μιας σχολής για νέους κινηματογραφιστές στην πατρίδα της.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της παραδέχτηκε ότι η επιτυχία της ταινίας «The Power of the Dog» της έδωσε, κατά κάποιον τρόπο, «λευκή επιταγή» και σκοπεύει να την αξιοποιήσει.

Φήμες θέλουν να συνεργάζεται με το Netflix για το νέο της εγχείρημα. Όπως αναφέρει το World of Reel, η Κάμπιον έχει υπογράψει μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές του σύγχρονου σινεμά όπως την ταινία «The Piano», η οποία την ανέδειξε ως την πρώτη γυναίκα σκηνοθέτιδα που τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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