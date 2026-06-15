Ανήκουν και οι δύο στο λεγόμενο «Νέο Χόλιγουντ» – μαζί με τους Μάρτιν Σκορσέζε, Μπράιαν Ντε Πάλμα, Τζορτζ Λούκας και Φράνσις Φορντ Κόπολα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τόσες δεκαετίες μετά, τα γούστα τους συγκλίνουν.

Ο Πολ Σρέιντερ λοιπόν -σκηνοθέτης μεταξύ άλλων του «First Reformed» και σεναριογράφος του θρυλικού «Ταξιτζή»- με μια σύντομη ανάρτηση στα αγαπημένα του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «αποδόμησε» τη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ με τίτλο «Ημέρα Αποκάλυψης» που κυκλοφόρησε στις αίθουσες την Πέμπτη.

«Ένας αρχιμάγειρας φτιάχνει ένα σουφλέ από περισσεύματα», ήταν το σύντομο αλλά αρκούντως περιεκτικό σχόλιο του.

Με απλά λόγια, σύμφωνα με τον Σρέιντερ, παρότι ο Σπίλμπεργκ παραμένει δεξιοτέχνης, αυτό που προσφέρει στο «Disclosure Day» είναι ανακυκλωμένο υλικό.

Όπως αναφέρει το World of Reel, πριν από χρόνια ο Σρέιντερ είχε γράψει μια πρώιμη εκδοχή του σεναρίου της ταινίας «Close Encounters of the Third Kind». Τελικά το σενάριο απορρίφθηκε με τον Σπίλμπεργκ να δηλώνει αργότερα ότι η εκδοχή του Σρέιντερ ήταν υπερβολικά σκοτεινή.

Στα σχόλια της πρόσφατης ανάρτησής του, ο Σρέιντερ συμφώνησε με έναν χρήστη που χαρακτήρισε την ταινία «ένα χλιαρό δίωρο κυνηγητό που οδηγεί σε δέκα λεπτά μεγαλοφυΐας». Προχώρησε μάλιστα ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι η ταινία τελειώνει εκεί όπου θα έπρεπε να ξεκινά: «Είπε τη λάθος ιστορία. Η πραγματική ιστορία είναι αυτό που συμβαίνει αφού αποκαλυφθούν τα δεδομένα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σρέιντερ είχε υποστηρίξει θερμά τις τελευταίες ταινίες του Σπίλμπεργκ, μεταξύ των οποίων τα «West Side Story» και «The Fabelmans», τα οποία είχε συμπεριλάβει στις ετήσιες λίστες του με τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς.

Πηγή: skai.gr

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