«Copperhead»: Μάιλς Τέλερ και Τζον Σουάμπ στο νέο θρίλερ της Black Label Media

Ο Μάιλς Τέλερ θα πρωταγωνιστήσει στο «Copperhead», ένα νέο θρίλερ δράσης από τον σκηνοθέτη του «King Ivory», Τζον Σουάμπ και την Black Label Media.

Σε σενάριο των Τσαντ Φίχαν και Τζ. Τοντ Σκοτ, η πλοκή του «Copperhead» πυροδοτείται «όταν μια μυστική επιχείρηση δίωξης ναρκωτικών εξελίσσεται σε λουτρό αίματος, στο Δυτικό Τέξας. Τότε ένας έμπειρος ντετέκτιβ αναγκάζεται να συνεργαστεί με έναν νεαρό ομοσπονδιακό πράκτορα για να εξιχνιάσουν τη συνωμοσία μέσα στην ίδια τους την ελίτ ειδική ομάδα».

Η Black Label χρηματοδοτεί και αναλαμβάνει την παραγωγή μαζί με την Lime Tree Productions του Τέλερ και την Milk Boy του Σουάμπ, με τα γυρίσματα να είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν τον Αύγουστο, σύμφωνα με το Deadline.

Έχοντας πρόσφατα υποδυθεί τον Τζον Μπράνκα στο «Michael» του Αντουάν Φουκουά, το οποίο πραγματοποίησε ρεκόρ εισπράξεων στο πρώτο του Σαββατοκύριακο με ένα παγκόσμιο ντεμπούτο ύψους 217 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ πλησιάζει πλέον τα 900 εκατομμύρια δολάρια σε όλο το κόσμο, ο Τέλερ θα βρεθεί στο πλευρό των Άνταμ Ντράιβερ και Σκάρλετ Γιόχανσον στο «Paper Tiger» του Τζέιμς Γκρέι, το οποίο απέσπασε εξαιρετικές κριτικές στην πρεμιέρα του στις Κάννες και θα κυκλοφορήσει από τη Neon.

Πηγή: skai.gr

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