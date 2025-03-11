Τρία χρόνια μετά, το φαινόμενο «Barbenheimer» θα μπορούσε να αναβιώσει ξανά στη μεγάλη οθόνη, μόνο που αυτήν τη φορά θα έχει ονοματεπώνυμο και θα αφορά τον Τom Holland.

Η Barbie και ο Oppenheimer έσπασαν κάθε είδους ρεκόρ εισιτηρίων το 2023, με τις δύο ταινίες να γίνονται τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω των ημερομηνιών κυκλοφορίας και των αντίθετων θεμάτων. Συγκεκριμένα, η Barbie της Greta Gerwig και το Oppenheimer του Christopher Nolan κυκλοφόρησαν και οι δύο στις 21 Ιουλίου 2023. Η Barbie έγινε η ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις της χρονιάς, αποφέροντας 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ο Oppenheimer δεν έμεινε πολύ πίσω, με κέρδη συνολικού ύψους 975,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με τον Tom Holland να συμμετέχει στην επόμενη ταινία του Nolan, την Οδύσσεια, φαίνεται να υπάρχει μια παρόμοια κατάσταση το 2026.

Οδύσσεια και Spiderman 4 πρόκειται να κυκλοφορήσουν back-to-back στους κινηματογράφους

Η Οδύσσεια και το Spideman 4 θα έχουν για πρωταγωνιστή τον 29χρονο αστέρα του Hollywood (στους ρόλους του Τηλέμαχου και του Πίτερ Πάρκερ, αντίστοιχα).

Το να πρωταγωνιστήσει τόσο σε μια ταινία της Marvel όσο και ως ένας από τους κύριους ρόλους της επόμενης ταινίας του Nolan θα σημαίνει ότι ο Holland θα απασχοληθεί τα επόμενα χρόνια ως ένα από τα πιο hot ονόματα της μεγάλης οθόνης. Η Οδύσσεια έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα, και το Spider-Man 4 θα ξεκινήσει την παραγωγή στα μέσα του 2025, πράγμα που σημαίνει ότι έργα όπως το Uncharted 2 πιθανότατα θα είναι σε αναμονή λόγω του προγράμματος του Tom Holland.

Με τις δύο ταινίες να έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την παραγωγή το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο Holland έρχεται αντιμέτωπος με μια σημαντική σύγκρουση στον προγραμματισμό του.

Σύμφωνα με πηγές, ένας κασκαντέρ θα παίξει για τον Holland σε πολλές σκηνές στο Avengers: Doomsday λόγω των υποχρεώσεών του στην επική προσαρμογή του Nolan της Οδύσσειας του Ομήρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.