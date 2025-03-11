To sequel της επιτυχημένης ταινίας «The Devil Wears Prada» (Ο Διάβολος φοράει Prada) που πολλοί έχουν λατρέψει, έχει αρχίσει να ετοιμάζει η Disney 18 χρόνια μετά την κυκλοφορία της.

H σεναριογράφος Aline Brosh McKenna και ο σκηνοθέτης David Franke βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας, με πρωταγωνίστριες τη Miranda Priestly και την Andrea (Andy) Sachs.

Μπορεί το τοπίο να μην είναι ακόμα ξεκάθαρο για τη συμμετοχή της Anne Hathaway, ωστόσο η Meryl Streep με την Emily Blunt έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στη συνέχεια της δημοφιλούς ταινίας.

Να σημειωθεί πως η Μέριλ Στριπ υπήρξε υποψήφια για Όσκαρ για την συγκλονιστική της ερμηνεία στην ταινία, η οποία βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα Lauren Weisberger του 2003, σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία.

Ως προς την υπόθεση, έχουν περάσει 20 χρόνια και η βιομηχανία της μόδας έχει αλλάξει ριζικά και η Miranda ίσως πιεστεί πολύ από αυτήν την αλλαγή εποχής. Άραγε η εταιρεία να συνεχίσει με το ίδιο παραδοσιακό μοντέλο ή θα πρέπει να το μεταμορφώσει για να μπορέσει να επιβιώσει στην ψηφιακή εποχή; Θα μπορέσει τελικά η συντηρητική Miranda, άλλοτε σύμβολο δύναμης, να προσαρμοστεί ή θα αντικατασταθεί από μια νέα γενιά ηγετών;

Πηγή: skai.gr

