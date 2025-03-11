Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έρχεται το sequel του «The Devil Wears Prada»: Η μόδα μπαίνει πλέον στην ψηφιακή εποχή

Η συνέχεια της ιστορίας της Miranda Priestly (Meryl Streep) βρίσκεται στα σκαριά και θα κυκλοφορήσει σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία

Devil Wears Prada

To sequel της επιτυχημένης ταινίας «The Devil Wears Prada» (Ο Διάβολος φοράει Prada) που πολλοί έχουν λατρέψει, έχει αρχίσει να ετοιμάζει η Disney 18 χρόνια μετά την κυκλοφορία της.

H σεναριογράφος Aline Brosh McKenna και ο σκηνοθέτης David Franke βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας, με πρωταγωνίστριες τη Miranda Priestly και την Andrea (Andy) Sachs.

Μπορεί το τοπίο να μην είναι ακόμα ξεκάθαρο για τη συμμετοχή της Anne Hathaway, ωστόσο η Meryl Streep με την Emily Blunt έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στη συνέχεια της δημοφιλούς ταινίας.

Να σημειωθεί πως η Μέριλ Στριπ υπήρξε υποψήφια για Όσκαρ για την συγκλονιστική της ερμηνεία στην ταινία, η οποία βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα Lauren Weisberger του 2003, σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία.

Ως προς την υπόθεση, έχουν περάσει 20 χρόνια και η βιομηχανία της μόδας έχει αλλάξει ριζικά και η Miranda ίσως πιεστεί πολύ από αυτήν την αλλαγή εποχής. Άραγε η εταιρεία να συνεχίσει με το ίδιο παραδοσιακό μοντέλο ή θα πρέπει να το μεταμορφώσει για να μπορέσει να επιβιώσει στην ψηφιακή εποχή; Θα μπορέσει τελικά η συντηρητική Miranda, άλλοτε σύμβολο δύναμης, να προσαρμοστεί ή θα αντικατασταθεί από μια νέα γενιά ηγετών;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: The Devil Wears Prada Μέριλ Στριπ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
129 0 Bookmark