Η Lionsgate, απέσυρε από την δημοσιότητα το δεύτερο τρέιλερ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες, για την νέα ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα (Francis Ford Coppola) «Megalopolis», λόγω ψευδών κριτικών που περιείχε.

Το επιβλητικό βίντεο το οποίο ξεκινούσε με την φωνή ενός αφηγητή να λέει «η αληθινή ιδιοφυΐα συχνά παρεξηγείται» παρουσίαζε ψευδή και κατασκευασμένα αποσπάσματα από καταξιωμένους κριτικούς κινηματογράφου για τις πιο θρυλικές παραγωγές του σκηνοθέτη, από τον «Νονό» μέχρι το «Αποκάλυψη, Τώρα!» και τον «Δράκουλα».

«Η Lionsgate ανακαλεί αμέσως το τρέιλερ για το «Megalopolis»», ανέφερε εκπρόσωπος της Lionsgate σε δήλωση του στο Variety. «Ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη από τους εμπλεκόμενους κριτικούς, από τον Φράνσις Φορντ Κόπολα και την American Zoetrope για αυτό το ασυγχώρητο λάθος στη διαδικασία ελέγχου μας. Τα κάναμε θάλασσα. Λυπούμαστε».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το τρέιλερ διάρκειας 2,5 λεπτών, είχε στόχο να παρουσιάσει την τελευταία ταινία του Κόπολα ως ένα έργο τέχνης που θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, όπως και οι άλλες θρυλικές του ταινίες.

Σημειώνεται ότι το «Megalopolis» με προϋπολογισμό $120 εκατ., έκανε πρεμιέρα τον Μάιο στο Φεστιβάλ των Καννών και απέσπασε ανάμεικτες κριτικές.

Πρωταγωνιστούν οι 'Ανταμ Ντράιβερ (Adam Driver), Τζανκάρλο Εσποζίτο (Giancarlo Esposito), Ναταλί Εμάνουελ (Nathalie Emmanuel), Ομπρεϊ Πλάζα (Aubrey Plaza) και Σάια ΛαΜπεφ (Shia LaBeouf), μεταξύ άλλων.

Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 27 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

