«Haunted Heart»: Ο Matt Dillon δίνει «τρομακτική μάχη επιβίωσης» στο Τρίκερι Μαγνησίας - Trailer

Το επίσημο τρέιλερ για την ανεξάρτητη παραγωγή «Haunted Heart» έδωσε στη δημοσιότητα η Signature Entertainment. Το αμερικανικό θρίλερ, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντίλον (Matt Dillon), είναι γυρισμένο στο μαγευτικό Νότιο Πήλιο με επίκεντρο το Τρίκερι.

Συμπρωταγωνιστούν οι Χουάν Πάμπλο Ουρέγκο (Juan Pablo Urrego) και Αΐντα Φολκ (Aida Folch). Ο βραβευμένος με Όσκαρ Φερνάντο Τρουέμπα (Fernando Trueba) υπογράφει τη σκηνοθεσία σε σενάριο που έγραψε μαζί με τον Ράιλεντ Γκραντ (Rylend Grant).

Δείτε το trailer:



Το ρομαντικό θρίλερ διαδραματίζεται «σε ένα όμορφο απομονωμένο νησί της Ελλάδας, όπου η Άλεξ μια γοητευτική νεαρή Ισπανίδα πιάνει δουλειά ως σερβιτόρα σε ένα παραθαλάσσιο, μικρό εστιατόριο. Κερδίζει αμέσως την καρδιά του χαρισματικού Ενρίκο, αλλά η ίδια ερωτεύεται τον αινιγματικό μάνατζερ του εστιατορίου, Μαξ, έναν μοναχικό Αμερικανό που εγκαταστάθηκε εκεί πριν από δεκαετίες. Καθώς οι τουρίστες πάνε κι έρχονται, ο Ενρίκο ανακαλύπτει ανησυχητικά στοιχεία για το σκοτεινό και μυστηριώδες παρελθόν του Μαξ. Τυφλωμένη από έρωτα, η Άλεξ επιλέγει να αγνοήσει τα σημάδια και η ιστορία αρχίζει σιγά σιγά να παρεκτρέπεται σε μία τρομακτική μάχη για επιβίωση».

Η ταινία με τον ισπανικό τίτλο «Isla Perdida», έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Atlàntida στις 20 Ιουλίου, σύμφωνα με το Firstshowing. Θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από την Tanweer στις 29 Αυγούστου και σε VOD στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 23 Σεπτεμβρίου έχοντας τον τίτλο «The Island».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

