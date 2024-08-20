"The Room Next Door": Το πρώτο teaser

Δόθηκε στην δημοσιότητα από την Sony Pictures Classics το teaser της πρώτης αγγλόφωνης μεγάλου μήκους ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ (Pedro Almodóvar), "The Room Next Door".

Πρωταγωνιστούν οι βραβευμένες με Όσκαρ Τίλντα Σουίντον (Tilda Swinton) και Τζούλιαν Μουρ (Julianne Moore).

Η νέα ταινία του θρυλικού δημιουργού ακολουθεί τη συγγραφέα μπεστ σέλερ, Ingrid(Μουρ) να αναζωπυρώνει τη σχέση της με την παλιά της φίλη και πολεμική ανταποκρίτρια Martha, την οποία υποδύεται η Σουίντον. Οι δύο ηρωίδες βυθίζονται στο παρελθόν τους, αλλά η Martha έχει μία επιθυμία που θα δοκιμάσει την φιλία τους».

Το έργο διερευνά «την απεριόριστη αγριότητα των πολέμων, τους πολύ διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους δύο συγγραφείς αποτυπώνουν την πραγματικότητα, τον θάνατο, την φιλία και την σεξουαλική ικανοποίηση ως τους καλύτερους συμμάχους απέναντι στον τρόμο».

Στο πλευρό τους οι Τζον Τουρτούρο (John Turturro), Αλεσάντρο Νίβολα (Alessandro Nivola), Έσθερ Ρόουζ Μακγκρέγκορ (Esther Rose McGregor) και Χουάν Ντιέγκο Μπότο (Juan Diego Botto).

Το «The Room Next Door» θα κάνει πρεμιέρα στο 81ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 2 Σεπτεμβρίου. Φέτος ο ανταγωνισμός στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα αναμένεται να είναι μεγάλος καθώς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ταινίες όπως το «Queer» του Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino) το «Joker: Folie a Deux» του Τοντ Φίλιπς (Todd Phillips) και το «Maria» του Χιλιανού Πάμπλο Λαρέν (Pablo Larrain), σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

