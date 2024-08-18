Θεσσαλονίκη: Μικρού μήκους ταινία με κρατούμενους των φυλακών Διαβατών βραβεύτηκε σε φεστιβάλ

Με όχημα την τέχνη, κρατούμενοι των φυλακών Διαβατών βρήκαν ένα τρόπο να βγουν έξω από τα σίδερα και να «ταξιδέψουν» τις σκέψεις τους μέσα από μια ταινία μικρού μήκους, η οποία πρόσφατα απέσπασε τιμητική διάκριση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ταινιών Μικρού Μήκους- Karditsa International Short Film Festival Opseis. Η ταινία, με τίτλο «Deep Outside», προέκυψε στο διακαλλιτεχνικό - εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο 3ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στις φυλακές Διαβατών, σε συνεργασία με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα» του ΑΠΘ.

«Η περίπου 8 λεπτών ταινία, που γυρίστηκε με τη μοναδική κάμερα που διαθέτει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, περιλαμβάνει πλάνα από το πρόγραμμά μας την τελευταία διετία, όπου κρατούμενοι εκφράζονται μέσω του χορού, των εικαστικών, της ποίησης και της προφορικής αφήγησης», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο σκηνοθέτης της ταινίας και χορογράφος Αλέξης Τσιαμόγλου.

Στα μαθήματα, που γίνονται κάθε Δευτέρα για 2,5 ώρες, κρατούμενοι επικοινωνούν μέσα από διάφορες μορφές τέχνης, με συμπαραστάτες - εκπαιδευτές, εκτός από τον κ. Τσιαμόγλου, την Άννα - Αλκινόη Μηλιοπούλου και τον Βαγγέλη Αρβανίτη. «Ειδικά για τον χορό που τον διδάσκω, υπήρχε την πρώτη χρονιά μια καχυποψία βασισμένη σε έμφυλα στερεότυπα, τα οποία καταφέραμε να υπερπηδήσουμε. Επειδή, δε, ο χώρος δεν έχει το κατάλληλο πάτωμα, ούτε τα απαιτούμενα τετραγωνικά μέτρα, ξεκινήσαμε με τις ...καρέκλες» αναφέρει ο κ. Τσιαμόγλου, εξηγώντας ότι οι κρατούμενοι εκφράζονταν καλλιτεχνικά με το να στέκονται πάνω, κάτω ή πίσω από τις υπάρχουσες καρέκλες σε μια τοποειδική επιτέλεση (site-specific performance). «Πάντα υπάρχει το πείραγμα και η πλάκα μεταξύ τους, αλλά η διαδικασία τους βοηθάει στο δέσιμο της ομάδας και, φυσικά, να ξεφύγουν λίγο και να περάσουν καλά», προσθέτει.

Η μικρού μήκους ταινία, που κινείται ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ, το video τεκμηρίωσης και το video dance, έχει πλάνα από τα δύο χρόνια υλοποίησης του προγράμματος και υπεβλήθη ήδη σε διάφορα φεστιβάλ, έχοντας αποσπάσει τιμητική διάκριση από το Φεστιβάλ Καρδίτσας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 31 Αυγούστου, στην αυλή του Θεάτρου Όψεις στην Καρδίτσα. «Ευελπιστούμε να «ταξιδέψει» και σε άλλα μέρη η ταινία, γιατί θα χαροποιήσει τους κρατούμενους, οι οποίοι θέλουν να ακουστεί η φωνή τους παραέξω, αφού αισθάνονται ότι δεν τους ακούει κανείς. Όσο για τον τίτλο της «Deep Outside» είναι γιατί στο μυαλό όλων στις φυλακές είναι το βαθύ έξω», εξηγεί ο σκηνοθέτης.

Η ταινία έχει υπότιτλους με περιγραφή της μεθόδου που ακολουθείται στο πρόγραμμα, πλάνα από το πώς γίνεται το μάθημα, την τάξη, τις πρόβες από τη χορογραφία και τις εικαστικές κατασκευές. Καλλιτεχνική σύμβουλος είναι η Λία Γυιόκα, ιστορικός της τέχνης και η μουσική ανήκει στους Δημήτρη Δεσύλλα, Δήμο Βρύζα και Sonny Touch.

Ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία- ως teaser- περιλαμβάνεται στο βίντεο «Αταξίδευτος» (https://vimeo.com/972794700), που γυρίστηκε φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

