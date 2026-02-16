Ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας ByteDance, δημιουργός μεταξύ άλλων του TikTok, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα λάβει μέτρα για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας στη γεννήτρια βίντεο AI, «Seedance 2.0». Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από απειλές για νομικές ενέργειες από αμερικανικά στούντιο, συμπεριλαμβανομένης της Disney.

Το παρασκήνιο της αντιπαράθεσης

Τα βίντεο που δημιουργήθηκαν από το «Seedance 2.0», το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, έγιναν γρήγορα viral - ανάμεσά τους και ένα που έδειχνε τους ηθοποιούς Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ σε συμπλοκή. Το συγκεκριμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης έχει συγκριθεί με το DeepSeek και έχει επαινεθεί για την ικανότητά του να παράγει κινηματογραφικές ιστορίες με ελάχιστες γραπτές εντολές.

🚨⚡️ A fight that brings together Tom Cruise and Brad Pitt, and includes an accusation regarding the killing of Jeffrey Epstein.



Ωστόσο, η επιτυχία αυτή συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με πηγή του Reuters, η Disney απέστειλε εξώδικο στην ByteDance, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε χαρακτήρες της για την εκπαίδευση και τη λειτουργία του «Seedance 2.0» χωρίς άδεια.

Η Disney υποστήριξε ότι η ByteDance είχε προεγκαταστήσει στο Seedance μια «πειρατική βιβλιοθήκη» με χαρακτήρες από franchise όπως το Star Wars και η Marvel, παρουσιάζοντάς τους σαν να ήταν ελεύθεροι πνευματικών δικαιωμάτων.

Η επιστολή ισχυρίζεται ότι το εργαλείο αναπαρήγαγε και διένεμε παράγωγα έργα με τον Spider-Man, τον Darth Vader και άλλους εμβληματικούς χαρακτήρες.

«Λαμβάνουμε μέτρα για να ενισχύσουμε τις τρέχουσες δικλείδες ασφαλείας, καθώς εργαζόμαστε για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας και της εικόνας προσώπων από τους χρήστες», δήλωσε η ByteDance, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα.

Ευρύτερες αντιδράσεις στον κλάδο

Η κίνηση της Disney, η οποία αναφέρθηκε αρχικά από το Axios, δεν είναι η μόνη. Το περιοδικό Variety ανέφερε το Σαββατοκύριακο ότι και η Paramount Skydance απέστειλε εξώδικο στην ByteDance, κατηγορώντας την για «κατάφωρη παραβίαση» πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η υπόθεση αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Πέρυσι, η Disney και η NBCUniversal μήνυσαν τη γεννήτρια εικόνων Midjourney για παρόμοιους λόγους, μια υπόθεση που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Παράλληλα, η Disney ζήτησε από την Google να περιορίσει τη δημιουργία των χαρακτήρων της στις δικές της πλατφόρμες AI.

