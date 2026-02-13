«My Mama Cass»: Η Τζέσικα Γκάνινγκ θα υποδυθεί τη θρυλική Κας Έλιοτ στη μεγάλη οθόνη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Τζέσικα Γκάνινγκ θα υποδυθεί την Κας Έλιοτ στη νέα ταινία «My Mama Cass» που θα προβάλει τη ζωή και το έργο της εμβληματικής τραγουδίστριας των The Mamas & The Papas.

Το σενάριο της ταινίας, γραμμένο από την Έμα Φόρεστ, βασίζεται στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της μοναχοκόρης της Κας Έλιοτ, Οουεν Βανέσα Έλιοτ-Κούγκελ.

Η Τζέσικα Γκάνινγκ, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις και το βραβείο Emmy για την ερμηνεία της στη σειρά-φαινόμενο του Netflix «Baby Reindeer», θα υποδυθεί τη θρυλική Κας Έλιοτ στη μεγάλη οθόνη. Το δράμα με τίτλο «My Mama Cass», θα εστιάσει στην πολυσύνθετη ζωή και τη μουσική παρακαταθήκη της εμβληματικής τραγουδίστριας των The Mamas & The Papas.

Το σενάριο με την υπογραφή της Έμα Φόρεστ, θα βασίζεται στο ομώνυμο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Όουεν Βανέσα Έλιοτ-Κούγκελ, μοναχοκόρης της ερμηνεύτριας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η ταινία δεν θα αποτελέσει μια βιογραφία του διάσημου συγκροτήματος, αλλά θα επικεντρωθεί στην προσωπική διαδρομή της Έλιοτ. Παράλληλα, θα αναδείξει τον πολυετή αγώνα της κόρης της για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τη φήμη που συντηρείται επί δεκαετίες ότι ο θάνατος της μητέρας της προήλθε από πνιγμό κατά τη διάρκεια ενός γεύματος. Στην πραγματικότητα, το απόγευμα της 29ης Ιουλίου 1974, η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή από καρδιακή προσβολή ενώ κοιμόταν στο διαμέρισμά της στο Μέιφερ του Λονδίνου.

Την παραγωγή έχει αναλάβει η Veritas Entertainment, η οποία πρόσφατα βρέθηκε πίσω από το «A Complete Unknown», το βιογραφικό δράμα για τον Μπομπ Ντίλαν.

Γνωστή ως η κορυφαία φωνή των The Mamas and the Papas, η Έλιοτ υπήρξε καθοριστικός συνδετικός κρίκος για τη μουσική σκηνή του Λος 'Αντζελες στα μέσα και τα τέλη της δεκαετίας του ΄60. Το σπίτι της στο Laurel Canyon αποτέλεσε το επίκεντρο για τους νέους και ανερχόμενους αστέρες της εποχής.

Μια εμβληματική σειρά φωτογραφιών την απαθανάτισε μαζί με τους Ντέιβιντ Κρόσμπι, Έρικ Κλάπτον, Μίκι Ντόλενζ των Monkees και άλλους καλλιτέχνες, να χαλαρώνουν και να γευματίζουν, την ώρα που η —άγνωστη τότε— Τζόνι Μίτσελ τραγουδούσε με την κιθάρα της.

Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1968, η σόλο διαδρομή της Έλιοτ υπήρξε λιγότερο συνεπής. Ωστόσο, σημείωσε αρκετές επιτυχίες, ανάμεσά τους το εμβληματικό «Make Your Own Kind of Music», το οποίο πρόσφατα έγινε viral στο TikTok, εμπνέοντας μέχρι και το «Saturday Night Live», καθώς και το διαχρονικό «Dream a Little Dream of Me».

Όπως αναφέρει το Variety, το 1969 η παρουσία της στη μικρή οθόνη σφραγίστηκε από την εκπομπή «The Mama Cass Television Program». Μία από τις κορυφαίες στιγμές της παραγωγής υπήρξε η κοινή εμφάνιση της Έλιοτ με την Τζόνι Μίτσελ και τη Μαίρη Τρέιβερς των Peter, Paul & Mary οι οποίες ερμήνευσαν σε μια σπάνια και καθηλωτική ενορχήστρωση το «I Shall Be Released» του Μπομπ Ντίλαν.

