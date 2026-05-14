Ο Ίλον Μασκ κατακεραύνωσε εκ νέου τον Βρετανό σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν για τη διανομή των ρόλων στην πολυαναμενόμενη ταινία Οδύσσεια ισχυριζόμενος ότι επέλεξε την Λουπίτα Νιόνγκο ως Ελένη της Τροίας επειδή «θέλει τα βραβεία».

Σε πρόσθετα μηνύματά του στο X, ο Μασκ αναδημοσίευσε αναρτήσεις που χλεύαζαν την αρρενωπότητα του Έλιοτ Πέιτζ, συμφωνόντας ότι ο Νόλαν «πατάει τον τάφο του Ομήρου» λόγω των επιλογών του στο casting. Ο Έλιοτ Πέιτζ είναι Καναδός ηθοποιός και παραγωγός ταινιών. Αρχικά ήταν γνωστός ως Έλεν Πέιτζ πριν κάνει coming out ως τρανς και μη δυαδικό το 2020.

True — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2026

Σε δημοσίευμα στο περιοδικό Time, που δημοσιεύτηκε στις 12 Μαΐου, ο Νόλαν επιβεβαίωσε ότι η Νιόνγκο όχι μόνο υποδύεται την Ελένη της Τροίας, γνωστή και ως την ομορφότερη γυναίκα στην ελληνική μυθολογία, αλλά η βραβευμένη με Όσκαρ Αφρικανή έχει έναν αναπάντεχο δεύτερο ρόλο ως η αδερφή της Ελένης, Κλυταιμνήστρα, η οποία είναι παντρεμένη με τον Αγαμέμνονα.

Ο συντηρητικός σχολιαστής Ματ Γουόλς χρησιμοποίησε το X για να προσβάλει τη Nιόνγκο, γράφοντας: «Κανείς στον πλανήτη δεν πιστεύει πραγματικά ότι η Λουπίτα Νιόνγκο είναι «η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο». Αλλά ο Κρίστοφερ Νόλαν γνωρίζει ότι θα τον αποκαλούσαν ρατσιστή αν έδινε τον ρόλο του «ομορφότερης γυναίκας» σε μια λευκή γυναίκα. Ο Νόλαν είναι τεχνικά ταλαντούχος αλλά δειλός».

Τον Φεβρουάριο, όταν ο ρόλος της Νιόνγκο ήταν απλώς μια φήμη, ο Μασκ συμφώνησε και επαύξησε όταν ένας χρήστης του X που ισχυρίστηκε ότι θα ήταν «προσβολή» για τον Όμηρο αν η ηθοποιός υποδυόταν την Ελένη της Τροίας επειδή ο Έλληνας ποιητής περιέγραψε τον φανταστικό χαρακτήρα ως «ανοιχτόχρωμο δέρμα, ξανθό και «το πρόσωπο που καθέλκυσε χίλια πλοία» επειδή ήταν τόσο όμορφη που οι άντρες ξεκίνησαν πόλεμο γι' αυτήν». Ο Μασκ σχολίασε αργότερα στην ανάρτηση: «Ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Η ταινία «Η Οδύσσεια» κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου.

He wants the awards — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2026

From the team that brought you “Why is Snow White Latina?,” “Why are there Black people in ‘The Rings of Power’?,” and “Star Wars has gone woke” comes the latest online onslaught against the diverse cast of “The Odyssey.”



— Variety (@Variety) May 13, 2026

