Κάθε μέρα cinema: Behind the scenes στις ταινίες του ΣΚΑΪ 7 – 13 Απριλίου

Ο ΣΚΑΪ επιλέγει και παρουσιάζει, στο καθημερινό πρόγραμμά του, συναρπαστικές κινηματογραφικές παραγωγές για την εβδομάδα 7-13 Απριλίου.

Οι απίθανες ιστορίες που μας έρχονται από τα backstage των συγκεκριμένων ταινιών:

ΔΕΥΤΕΡΑ 07.04 (22:15), «ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ»: Ο Ντέιβιντ Φίντσερ, πριν καλέσει τον Μπεν Άφλεκ σε οντισιόν, είχε δει δεκάδες φωτογραφίες του που χαμογελούσε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό το χαμόγελο έβγαζε για εκείνον το συναίσθημα που ήθελε να εκφράζει ο ρόλος.

ΤΡΙΤΗ 08.04 (21:00), «RED: ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ»: Η λαίδη Έλεν Μίρεν έπρεπε να μάθει πώς να πυροβολεί με όπλο χωρίς να κλείνει τα μάτια της για να φαίνεται ότι είναι έμπειρη στη χρήση του.

ΤΡΙΤΗ 08.04 (23:10), «12 ΔΥΝΑΤΟΙ»: Ο Κρις Χέμσγουορθ και η Έλσα Πατακί, που υποδύονται το ζευγάρι στην ταινία, είναι ζευγάρι στην αληθινή ζωή και έχουν μαζί τρία παιδιά. Η ταινία έχει βασιστεί στο βιβλίο «Horse Soldiers» του Νταγκ Στάντον το οποίο αφηγείται την αληθινή ιστορία των παραστρατιωτικών πρακτόρων της CIA που εστάλησαν στον Αφγανιστάν αμέσως μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 09.04 (23.10), «REPO MEN»: Γυρίστηκε το 2010 και η πλοκή της τοποθετείται στο 2025! Ο ηθοποιός που υποδύεται τον νεότερο Τζουντ Λο είναι στην πραγματικότητα ο γιος του, Ραλφ Λο.

ΠΕΜΠΤΗ 10.04 (21.00), «ΝΥΦΕΣ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ»: Στο γύρισμα της σκηνής του γαμήλιου πάρτι αρκετές από τις γυναίκες που συμμετέχουν ήταν σύζυγοι ή σύντροφοι των παικτών της ομάδας Red Sox.

ΠΕΜΠΤΗ 10.04 (23.30), «Υ.Γ. Σ’ ΑΓΑΠΩ»: Η παραγωγή αναγκάστηκε να διακόψει για ένα χρονικό διάστημα τα γυρίσματα καθώς η Χίλαρι Σουάνκ είχε ένα ατύχημα. Την ώρα που προσπαθούσε να μαγειρέψει πετάχτηκε καυτό βούτυρο στη μάτι της!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.04 (00.30), «1408»: Ο Στίβεν Κινγκ εμπνεύστηκε την υπόθεση του «1408» από την έρευνα του γνωστού παραψυχολόγου Κρίστοφερ Τσακόν στα πιο διάσημα στοιχειωμένα δωμάτια ξενοδοχείων ανά τον κόσμο.

Gone Girl (2014) Το κορίτσι που εξαφανίστηκε

Είδος: Δράσης, Θρίλερ

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φίντσερ

Σενάριο: Γκίλιαν Φλιν

Πρωταγωνιστούν: Μπεν Άφλεκ, Ρόζαμουντ Πάικ, Νιλ Πάτρικ Χάρις, Τάιλερ Πέρι, Κιμ Ντίκενς, Πάτρικ Φούτζιτ, κ.ά.

Σήμανση: 16 / Βία, σεξ, ακατάλληλη φρασεολογία

Πρόγραμμα με υπότιτλους [ΥΠ]

Στην πέμπτη επέτειο του γάμου τους, ο Νικ Ντιούν δηλώνει στην αστυνομία την εξαφάνιση της γυναίκας του, Έιμι. Η υπόθεση απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με αποτέλεσμα οι αποκαλύψεις για τα ψέματά του, τις απάτες και την παράξενη συμπεριφορά του να εγείρει αμφιβολίες για την αθωότητά του. Όλες οι υποψίες για τον φόνο της γυναίκας του στρέφονται πάνω του.

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Γκίλιαν Φλιν.

Υποψήφια για ‘Οσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου 2015

RED (2010) RED: Πράκτορες παροπλισμένοι αλλά πάντα επικίνδυνοι

Είδος: Κωμική περιπέτεια

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Σβέντκε Σενάριο: Τζον Χόεμπερ

Πρωταγωνιστούν: Μπρους Γουίλις, Έλεν Μίρεν, Καρλ Ούρμπαν, Ζακλίν Φλέμινγκ, Μόργκαν Φρίμαν, κ.ά.

Σήμανση:12 / Βία

Πρόγραμμα με υπότιτλους [ΥΠ]

Ο πράκτορας Φρανκ Μόουζες έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και ζει πλέον μια ήσυχη ζωή. Η ηρεμία του όμως διακόπτεται απότομα, όταν ανακαλύπτει ότι τόσο εκείνος, όσο και άλλοι παλιοί του συνάδελφοι έχουν γίνει στόχοι εκτελεστών. Έτσι, μια ομάδα από εν αποστρατεία πράκτορες αναγκάζονται να «ξεσκουριάσουν» τις μαχητικές τους ικανότητες και να βρουν ποιος τους θέλει νεκρούς!

12 Strong (2018) 12 Δυνατοί

Είδος: Περιπέτεια, Δράσης

Σκηνοθεσία: Νικολάι Φούγκλσιγκ

Σενάριο: Τεντ Τάλι Πίτερ Κρεγκ

Πρωταγωνιστούν: Κρις Χέμσγουορθ, Μάικλ Σάνον, Μάικλ Πένια, Τρεβάντε Ρόουντς, Ελσα Πατακί

Σήμανση: 16 / Βία

Πρόγραμμα με υπότιτλους [ΥΠ]

Η ιστορία της πρώτης ομάδας των Ειδικών Δυνάμεων που στάλθηκε σε μια δύσκολη, ορεινή περιοχή του Αφγανιστάν, τις εβδομάδες μετά τα γεγονότα του 9/11. Υπό την ηγεσία ενός νέου λοχαγού, η ομάδα έχει ως αποστολή να συνεργαστεί με έναν τοπικό πολέμαρχο και να μονομαχήσει εναντίον των Ταλιμπάν. Όμως από την αρχή οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους.

Repo Men (2010) Repo Men

Είδος: Δράσης, Επιστημονικής Φαντασίας

Σκηνοθεσία: Μιγκέλ Σαπόσνικ

Σενάριο: Έρικ Γκαρσία, Γκάρετ Λέρνερ

Πρωταγωνιστούν: Λεβ Σράιμπερ, Τζουντ Λο, Φόρεστ Γουίτακερ, Άλις Μπράγκα, Κάρις Βαν Χούτεν, κ.ά.

Σήμανση: 16 / Βία, ακατάλληλη φρασεολογία

Πρόγραμμα με υπότιτλους [ΥΠ]

Στο κοντινό μέλλον, οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν από την εταιρεία «The Union» τεχνητά συνθετικά όργανα όταν χρειάζονται μεταμόσχευση. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να καλύψουν το κόστος, τότε οι ανελέητοι Repo Men αναλαμβάνουν να πάρουν πίσω το ανεξόφλητο μέλος με οποιοδήποτε μέσο. Ο Ρέμι είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέλη αυτής της ομάδας, μέχρι τη στιγμή της μεγάλης ανατροπής. Ο Ρέμι θα χρειαστεί μεταμόσχευση καρδιάς και θα βρεθεί αυτός στη θέση του οφειλέτη. Αδυνατώντας να πληρώσει το τίμημα, θα μπει στο στόχαστρο του Τζέικ, πρώην συνεργάτη του, ο οποίος έχει αναλάβει να «τακτοποιήσει» τους ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί του.

Bride Wars (2009) Νύφες σε πόλεμο

Είδος: Ρομαντική κομεντί

Σκηνοθεσία: Γκάρυ Ουίνικ

Σενάριο: Γκρεγκ Ντεπόλ, Κέισι Γουίλσον, Τζουν Ντάιαν Ράφαελ

Ηθοποιοί: Κέιτ Χάντσον, Αν Χάθαγουεϊ, Κρίστεν Τζόνστον, Μπράϊαν Γκρίνμπεργκ, Κάντις Μπέργκεν, Στιβ Χάουι, Κρις Πρατ

Σήμανση: 8

Η Λιβ και η Έμα είναι δύο κολλητές φίλες που από μικρές λάτρευαν να ονειρεύονται και να σχεδιάζουν τον ιδανικό γάμο της καθεμιάς. Και στην ιδανική γαμήλια φαντασίωσή τους, η τοποθεσία της τελετής ήταν πάντα η ίδια: το Plaza Hotel της Νέας Υόρκης. Τώρα, στα 26 τους, είναι και οι δύο έτοιμες να παντρευτούν στην πραγματικότητα. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Λόγω κακής συνεννόησης, έχουν και οι δύο κανονίσει το γάμο τους την ίδια ημερομηνία! Ποια θα κάνει πίσω ώστε να μη χαλάσει μια φιλία πολλών ετών;

P.S. I love you (2007) Υ.Γ. Σ' αγαπώ

Είδος: Ρομαντικό δράμα

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ ΛαΓκράβενες

Σενάριο: Ρίτσαρντ ΛαΓκράβενες

Πρωταγωνιστούν: Χίλαρι Σουάνκ, Τζέραρντ Μπάτλερ, Λίσα Κούντροου, Τζίνα Γκέρσον, Κάθι Μπέιτς, Τζέιμς Μάρστερς, κ.ά.

Σήμανση: 8

Πρόγραμμα με υπότιτλους [ΥΠ]

Πριν 10 χρόνια, η νεαρή τουρίστρια Χόλι συνάντησε στην Ιρλανδία τον γοητευτικό Τζέρι. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και ο γάμος τους γεμάτος ευτυχία. Όμως ο Τζέρι ξαφνικά πέθανε από θανατηφόρα ασθένεια και η Χόλι έμεινε χήρα λίγο πριν τα 30 της, μόνη και απαρηγόρητη. Καθηλωμένη για βδομάδες μπροστά στην τηλεόρασή της, η Χόλι λαμβάνει ξαφνικά ένα μήνυμα για τα γενέθλιά της από τον… Τζέρι! Την περιμένουν συνολικά 10 γράμματα τα οποία της άφησε ο έρωτας της ζωής της για να της απαλύνει τον πόνο και να την βοηθήσει να προχωρήσει τη ζωή της.

1408 (2007) 1408

Είδος: Θρίλερ

Σκηνοθεσία: Μίκαελ Χάφστρομ

Σενάριο: Ματ Γκρίνμπεργκ

Πρωταγωνιστούν: Τζον Κιούζακ, Σάμουελ Τζάκσον, Μέρι ΜακΚόρμακ, κ.ά.

Σήμανση: 16 / Βία

Ο συγγραφέας τρόμου Μάικ Ένσλιν έχει γράψει μια σειρά βιβλίων που αμφισβητούν την ύπαρξη μεταφυσικών φαινομένων. Πιστεύοντας μόνο σε ό,τι μπορεί να δει με τα μάτια του, ο Μάικ είναι σίγουρος ότι μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση. Για τις ανάγκες του επόμενου βιβλίου του, αποφασίζει να μείνει στη σουίτα 1408, ένα στοιχειωμένο δωμάτιο όπου κανείς δεν έχει μείνει εδώ και πολλά χρόνια. Αυτά που θα συμβούν μέσα σε ένα βράδυ στο 1408 θα τον αναγκάσουν να αναθεωρήσει τα πιστεύω του και θα γίνουν το ιδανικό υλικό για ένα ακόμα bestseller. Αρκεί να επιβιώσει για να το γράψει…



