Οι Χένρι Καβίλ και Κέβιν Χαρτ γίνονται μπαμπάδες αλλά και μυστικοί πράκτορες σε νέα ταινία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Χένρι Καβίλ και ο Κέβιν Χαρτ θα πρωταγωνιστήσουν σε νέα κατασκοπευτική κωμωδία δράσης για το Netflix, η οποία σκηνοθετείται από τον McG.

Η ταινία βασίζεται σε σύντομη ιστορία του Σον Λιούις και ακολουθεί δύο αντίπαλους μυστικούς πράκτορες που συναντιούνται τυχαία σε μάθημα τοκετού, ενώ οι σύζυγοί τους γίνονται φίλες, με τις ζωές τους να συγκρούονται με κωμικούς και επικίνδυνους τρόπους.

Το σενάριο έχει γράψει ομάδα σεναριογράφων με επικεφαλής τους Άνταμ & Άαρον Νι και Τζόναθαν Τρόπερ, ενώ η παραγωγή περιλαμβάνει γνωστά ονόματα όπως οι Σον Λέβι και Ράιαν Ρέινολντς μέσω των εταιρειών 21 Laps, Maximum Effort και Hartbeat.

Ο Χένρι Καβίλ (Henry Cavill) θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον Κέβιν Χαρτ (Kevin Hart) σε μια νέα, άτιτλη μέχρι στιγμής, κατασκοπευτική κωμωδία δράσης, την οποία θα σκηνοθετήσει ο McG για το Netflix, όπως επιβεβαίωσε το Deadline.

Βασισμένη σε μια σύντομη ιστορία του Σον Λιούις (Sean Lewis), η ταινία ακολουθεί «δύο αντίπαλους μυστικούς πράκτορες που συναντιούνται τυχαία σε ένα μάθημα ανώδυνου τοκετού και οι σύζυγοί τους γίνονται γρήγορα φίλες. Στη συνέχεια, οι διπλές ζωές τους συγκρούονται με απροσδόκητα ξεκαρδιστικούς και επικίνδυνους τρόπους, αναγκάζοντάς τους να γίνουν απρόθυμα εξομολογητές και συνεργάτες στον δρόμο προς την πατρότητα».

Το σενάριο υπογράφουν οι Άνταμ & Άαρον Νι (Adam & Aaron Nee) και ο Τζόναθαν Τρόπερ (Jonathan Tropper). Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι Σον Λέβι (Shawn Levy), Νταν Λεβίν (Dan Levine) και Έμιλι Μόρις (Emily Morris) για λογαριασμό της 21 Laps, οι Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds), Τζορτζ Ντιούι (George Dewey) και Πάτρικ Γκούινγκ (Patrick Gooing) για την Maximum Effort, καθώς και οι Χαρτ, Λουκ Κέλι-Κλάιν (Luke Kelly-Clyne) και Μπράιαν Σμάιλι (Bryan Smiley) για την Hartbeat.

Η προσθήκη αυτή έρχεται να εμπλουτίσει το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα του Καβίλ.

Μετά τις εμφανίσεις του στα «Deadpool & Wolverine» και «The Ministry of Ungentlemanly Warfare», ο διάσημος ηθοποιός πρωταγωνιστεί αυτό το διάστημα πλάι στον Τζέικ Τζίλενχαλ (Jake Gyllenhaal) στο θρίλερ δράσης «In the Grey» του Γκάι Ρίτσι (Guy Ritchie).

Παράλληλα, αναμένεται η πρεμιέρα του «Enola Holmes 3» την 1η Ιουλίου στο Netflix, όπου μοιράζεται την οθόνη με τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν (Millie Bobby Brown), ενώ ακολουθούν τα μεγάλα πρότζεκτ της Amazon MGM: το πολυαναμενόμενο reboot του «Highlander» σε σκηνοθεσία Τσαντ Σταχέλσκι (Chad Stahelski) και η μεταφορά του «Voltron» από τον Ρόουσον Μάρσαλ Θέρμπερ (Rawson Marshall Thurber).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.