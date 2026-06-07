Μεταξύ Λόλας και Μινιόν ο Βιμ Βέντερς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ηθοποιός Ναστάζια Κίνσκι ζητά από τον σκηνοθέτη Βιμ Βέντερς να αφαιρέσει από ταινία του μια σκηνή όπου εμφανιζόταν γυμνόστηθη στα 13 της.

Ο Βιμ Βέντερς έλαβε τη Λόλα για το σύνολο του έργου του και στην ομιλία του αναφέρθηκε στην ταινία "Λάθος κίνηση" (1975), όπου παίζει η χαρακτήρας Μινιόν, βασισμένη στη νουβέλα του Πέτερ Χάντκε και στο έργο του Γκαίτε.

Η επίμαχη σκηνή περιλαμβάνει ερωτική διάσταση μεταξύ των χαρακτήρων με τη Μινιόν ξαπλωμένη φορώντας μόνο σλιπάκι, προκαλώντας συζητήσεις για την αμφιταλάντευση της ερωτικής επιθυμίας, ενώ η σκηνή έχει παρουσιαστεί και στην ελληνική μετάφραση της νουβέλας στο εξώφυλλο.

Ο γνωστός Γερμανός σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς τιμήθηκε στο Βερολίνο με τη Λόλα, το περίοπτο βραβείο της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, για το σύνολο του έργου του. Στην ευχαριστήρια ομιλία του ο 80χρονος πια Βέντερς έθιξε και το ζήτημα της Μινιόν. Ήταν ένα βουβό κορίτσι, μια από τις ηρωίδες της ταινίας του Βέντερς «Λάθος κίνηση» που είχε σαρώσει τις Λόλες το 1975. Μια νουβέλα του Πέτερ Χάντκε, βασισμένη στο πολύ παλιότερο έργο του Γκαίτε «Τα χρόνια μαθητείας του Βίλχελμ Μάιστερ».

Ο Βίλχελμ που θέλει να γίνει συγγραφέας αποδύεται σε ένα μακρύ ταξίδι για να γνωρίσει τη ζωή και τους ανθρώπους, για να ωριμάσει και να γράψει. Αυτά το 1795. Το 1975 τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Ο Βίλχελμ αποτυγχάνει με όλες τις γνωριμίες που κάνει στο ταξίδι του. Μια απ’ αυτές τις γνωριμίες είναι και η βουβή και απροσπέλαστη Μινιόν.

Στην ταινία ο ήρωας μπαίνει στο δωμάτιο όπου η Μινιόν είναι ξαπλωμένη φορώντας μόνο σλιπάκι, αυτός γδύνεται και μένει με το εσώρουχο, ξαπλώνει πάνω της, αυτή τον τραβάει στην αγκαλιά της, αυτός της ξεφεύγει, τη σκαμπιλίζει και τη χαϊδεύει στο πρόσωπο. Μια σκηνή για την αμφιταλάντευση της ερωτικής επιθυμίας. Σημειωτέον ότι η ελληνική μετάφραση της νουβέλας του Χάντκε από τον Αλέξανδρο Ίσαρη κυκλοφόρησε το 1986 από τις εκδόσεις Καστανιώτη με την επίμαχη ακριβώς σκηνή της ταινίας στο εξώφυλλο.

Η παγίδα του πρώτου ρόλου και η συνέχεια

Η Μινιόν ήταν ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος της μετέπειτα επίσης διάσημης Ναστάζια Κίνσκι. Και τώρα ζητά από τον Βέντερς να κόψει τη σκηνή που τη δείχνει γυμνόστηθη. Το ζήτησε επανειλημμένα ευγενικά, και τώρα διά δικηγόρου. Ήταν τότε μόλις 13 ετών, είχε ωστόσο νιώσει, λέει τώρα, ότι κάτι δεν ήταν σωστό, αλλά ο Βέντερς όφειλε να την προστατεύσει και δεν το έκανε.

Ο σκηνοθέτης πάλι μιλώντας κατά τη βράβευσή του είπε ότι σήμερα θα γύριζε τη σκηνή εντελώς διαφορετικά, η εποχή μας έχει άλλες ευαισθησίες σε σύγκριση με πενήντα χρόνια πριν. Ωστόσο, έθεσε στους ανθρώπους του κινηματογράφου γενικότερα το ερώτημα εάν θα αρχίσουμε να πετσοκόβουμε σκηνές από την ιστορία της έβδομης τέχνης, επειδή αντίκεινται στο σημερινό πνεύμα των καιρών.

Για να σχηματίσει κανείς ιδία άποψη θα έπρεπε να ξέρει ότι δύο χρόνια μετά την ταινία του Βέντερς, η Ναστάζια Κίνσκι, δεκαπεντάχρονη πλέον, γύρισε γυμνές σκηνές για τη δημοφιλή αστυνομική σειρά Tatort που την έκαναν πασίγνωστη στη Γερμανία. Τον επόμενο χρόνο έπαιξε τον κύριο ρόλο στην ταινία «Παθιάρικα λουλουδάκια», στην οποία πέντε φιλενάδες κάνουν τα πάντα για να ξεφορτωθούν την παρθενία τους. Εξάλλου η Κίνσκι συνέχισε να συνεργάζεται απρόσκοπτα επί δεκαετίες με τον Βέντερς, πρώτα στην ταινία «Παρίσι, Τέξας» το 1984 και δέκα ολόκληρα χρόνια μετά στην ταινία «Τόσο μακριά, τόσο κοντά!» το 1993.

Αναδρομική συμμόρφωση της τέχνης;

Ποιος ξέρει, ίσως αυτή η ύστερη δυσανεξία της εξαίρετης ηθοποιού με τις γυμνές σκηνές της εφηβείας της να είναι δείγμα μιας μεταστροφής στην αποτίμηση των πραγμάτων. Μια μεταστροφή που ίσως σχετίζεται και με το βιβλίο της ετεροθαλούς αδελφής της, Πόλα Κίνσκι, που δημοσιεύθηκε το 2013 και αναφέρεται στη σεξουαλική της κακοποίηση από τον πατέρα τους Κλάους.

Εν πάση περιπτώσει, δυο κορυφαίοι καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί επί δεκαετίες θα έπρεπε να βρουν μια συναινετική λύση με αμοιβαίο σεβασμό. Το ευρύτερο ζήτημα παραμένει: πως αντιμετωπίζουμε ένα καλλιτεχνικό έργο του παρελθόντος που εννοείται ότι δεν μπορούσε να έχει λάβει υπόψη τις σημερινές μας ευαισθησίες, τις επίκαιρες αρχές μας; Θα αρχίσουμε να λογοκρίνουμε μυθιστορήματα και να κατακρεουργούμε ταινίες για να συμμορφωθούν αναδρομικά με το πνεύμα των καιρών μας; Καμιά εποχή μέχρι σήμερα δεν είχε τη μωρία να τιμωρεί το παρελθόν επειδή δεν την είχε λάβει υπόψιν!

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.