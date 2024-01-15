Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) θεσπίζει στις 26 Μαρτίου 2024 την δράση «Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου».

Την ημέρα εκείνη, το σύνολο της ελληνικής παραγωγής των τελευταίων τεσσάρων ετών θα είναι προσβάσιμο για το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες της επικράτειας, με τιμή εισιτηρίου μόλις 3 ευρώ.

Η πρωτοβουλία αυτή του ΕΚΚ εδράζεται στην πεποίθησή του ότι «η ελληνική ταινία και η ελληνική αίθουσα οφείλουν να συνυπάρξουν σε μια εποχή δομικών αλλαγών για την κινηματογραφική διανομή σε όλο τον κόσμο, αλλά και σε μια συγκυρία διεθνούς καταξίωσης των Ελλήνων και Ελληνίδων δημιουργών. Η "Ημέρα του Ελληνικού Κινηματογράφου" έρχεται να ενισχύσει και την αίθουσα, χώρο πολιτισμού του οποίου η επιβίωση δοκιμάζεται πανευρωπαϊκά. Σκοπός του ΕΚΚ είναι η προβολή της ελληνικής ταινίας σε ένα διευρυμένο κοινό, το οποίο το ελληνικό σινεμά έχει αποδείξει πως μπορεί να το συγκινήσει», τονίζει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

«Οι δυνατότητες επικοινωνίας της ελληνικής ταινίας, είτε απευθύνεται σε αυστηρώς σινεφίλ, είτε στο μεγάλο κοινό διαφαίνονται από την επιτυχία της πρόσφατης "Φόνισσας"(390.100) εισιτήρια μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα του 2024), αλλά και από την αποδοχή που είχαν τα προπέρσινα ιδιοσυγκρασιακά "Μαγνητικά πεδία"(28.000 εισιτήρια). Ενδεικτική είναι επίσης η γενικότερη εικόνα του ελληνικού box office για το 2023, χρονιά κατά την οποία η αγορά άρχισε να δείχνει σημάδια ανάκαμψης μετά την πανδημία (αύξηση 34,8% συγκριτικά με το 2022).

Ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων της περασμένης χρονιάς ήταν 7.883.000, από αυτά τα 590.000 αφορούν ελληνικές ταινίες (8% επί του συνόλου), τα 1.458.500 αμιγώς ευρωπαϊκές ταινίες (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών, που αποτελούν το 40,5% του ευρωπαϊκού συνόλου) και τα 5.276.000 ταινίες αμερικανικών στούντιο. Ενδεικτική επίσης είναι η εικόνα στην κορυφή του box office: στην πρώτη θέση βρέθηκε η "Barbie"(465.000), στη δεύτερη το "Οπενχάιμερ" (426.000) και στην τρίτη η "Φόνισσα"», καταλήγει η ανακοίνωση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Η δράση απευθύνεται σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες οι οποίες έχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ και το κόστος της επιδότησης ανέρχεται σε 290.000 ευρώ. Kάθε αίθουσα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ταινίες μεγάλου μήκους, παραγωγής της περιόδου 2020-23, ανεξαρτήτως εάν αυτές έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΚΚ, μέσω διανομέων ή παραγωγών, αν η ταινία δεν έχει τύχει διανομής. Στη δεξαμενή των ταινιών προστίθενται οι μικρού μήκους ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που παρήχθησαν ή ενισχύθηκαν από τα Ειδικά Προγράμματα Covid-19 του υπουργείου Πολιτισμού και του ΕΚΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

