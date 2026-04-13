Περισσότεροι από 1.000 αστέρες και δημιουργοί του κινηματογράφου και της τηλεόρασης στο Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένων των Γιώργου Λάνθιμου, Χόακιν Φίνιξ, Μπεν Στίλερ, Κρίστεν Στιούαρτ, Ντενί Βιλνέβ κ.α., εξέδωσαν ανοιχτή επιστολή τη Δευτέρα αντιτιθέμενοι στην εκκρεμή εξαγορά της Warner Bros. DIscovery από την Paramount Skydance.

«Ανησυχούμε βαθιά από ενδείξεις υποστήριξης αυτής της συγχώνευσης που θέτουν σε προτεραιότητα τα συμφέροντα μιας μικρής ομάδας ισχυρών ενδιαφερόμενων μερών έναντι του ευρύτερου δημόσιου καλού», αναφέρει η επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από τους New York Times.

«Η ακεραιότητα, η ανεξαρτησία και η πολυμορφία του κλάδου μας θα διακυβεύονταν σοβαρά. Ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για μια υγιή οικονομία και μια υγιή δημοκρατία. Το ίδιο και η προσεκτική ρύθμιση και επιβολή».

Υπό τη διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου Ντέιβιντ Έλισον, η Paramount Skydance ανακοίνωσε την πρόθεσή της για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Ζάσλαβ, έναντι 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά από μια μάχη με το Νέτφλιξ για τα περιουσιακά στοιχεία.

Στην ενότητα των «επιφανών υπογραφόντων» στη νέα ανοιχτή επιστολή που αντιτίθεται στη συμφωνία, την οποία είχαν υπογράψει περισσότερα από 1.034 άτομα τη στιγμή της δημοσίευσης, περιλαμβάνονταν οι: Άνταμ ΜακΚέι, Άλαν Κάμινγκ, Αλίσα Μιλάνο, Μπουτς Ράιλι, Μπράιαν Κράνστον, Σίνθια Νίξον, Ντέιμον Λίντελοφ, Ντέιβιντ Φίντσερ, Έλιοτ Πέιτζ, Γκλεν Κλόουζ, Τζέιν Φόντα, Τζέι Τζέι Άμπραμς, Τζέισον Μπέιτμαν, Τζον Λεγκουιζάμο, Λιν-Μανουέλ Μιράντα, Μάργκαρετ Τσο, Μαρκ Ράφαλο, Νόα Γουάιλι, Πάτι ΛουΠόν, Ράμι Γιουσέφ, Ροζάριο Ντόσον, Ρόζι Ο'Ντόνελ, Τεντ Ντάνσον, Τίφανι Χάντις, Τιγκ Νοτάρο και Ιβέτ Νικόλ Μπράουν, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε ολόκληρη την ανοιχτή επιστολή παρακάτω:

Ως κινηματογραφιστές, ντοκιμαντερίστες και επαγγελματίες σε όλο τον κλάδο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, γράφουμε για να εκφράσουμε την απερίφραστη αντίθεσή μας στην προτεινόμενη συγχώνευση Paramount-Warner Bros. Discovery.

Αυτή η συναλλαγή θα ενοποιούσε περαιτέρω ένα ήδη συγκεντρωμένο τοπίο στα μέσα ενημέρωσης, μειώνοντας τον ανταγωνισμό σε μια στιγμή που οι κλάδοι μας -και το κοινό που υπηρετούμε- το αντέχουν λιγότερο από ποτέ. Το αποτέλεσμα θα είναι λιγότερες ευκαιρίες για τους δημιουργούς, λιγότερες θέσεις εργασίας σε όλο το οικοσύστημα παραγωγής, υψηλότερο κόστος και λιγότερες επιλογές για το κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Ανησυχητικά, αυτή η συγχώνευση θα μείωνε τον αριθμό των μεγάλων αμερικανικών κινηματογραφικών στούντιο σε μόλις τέσσερα.

Ο κλάδος μας βρίσκεται ήδη υπό σοβαρή πίεση, σε μεγάλο βαθμό λόγω προηγούμενων κυμάτων ενοποίησης. Γίναμε μάρτυρες μιας απότομης μείωσης του αριθμού των ταινιών που παράγονται και κυκλοφορούν, παράλληλα με τον περιορισμό των ειδών των ιστοριών που χρηματοδοτούνται και διανέμονται. Όλο και περισσότερο, ένας μικρός αριθμός ισχυρών οντοτήτων καθορίζει τι παράγεται -και με ποιους όρους- αφήνοντας τους δημιουργούς και τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις με λιγότερες βιώσιμες οδούς για να διατηρήσουν το έργο τους.

Η ενοποίηση των μέσων ενημέρωσης έχει επιταχύνει την εξαφάνιση της ταινίας μεσαίου προϋπολογισμού, τη διάβρωση της ανεξάρτητης διανομής, την κατάρρευση της διεθνούς αγοράς πωλήσεων, την εξάλειψη της ουσιαστικής συμμετοχής στα κέρδη και την αποδυνάμωση της ακεραιότητας των τίτλων τέλους.

Μαζί, αυτοί οι παράγοντες απειλούν τη βιωσιμότητα ολόκληρης της δημιουργικής κοινότητας. Αυτό περιλαμβάνει τη διακινδύνευση της επαγγελματικής ζωής των δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων που απαρτίζουν αυτή την κοινότητα σε κατά κύριο λόγο μικρές επιχειρήσεις και ανεξάρτητες εταιρείες ενσωματωμένες στις τοπικές οικονομίες και κοινότητες σε εθνικό επίπεδο.

Ανησυχούμε βαθιά από ενδείξεις υποστήριξης αυτής της συγχώνευσης που θέτουν σε προτεραιότητα τα συμφέροντα μιας μικρής ομάδας ισχυρών ενδιαφερόμενων μερών έναντι του ευρύτερου δημόσιου καλού. Η ακεραιότητα, η ανεξαρτησία και η πολυμορφία του κλάδου μας θα διακυβεύονταν σοβαρά.

Ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για μια υγιή οικονομία και μια υγιή δημοκρατία. Το ίδιο και η προσεκτική ρύθμιση και επιβολή. Η ενοποίηση των μέσων ενημέρωσης έχει ήδη αποδυναμώσει έναν από τους πιο ζωτικούς παγκόσμιους κλάδους της Αμερικής - έναν κλάδο που έχει διαμορφώσει εδώ και καιρό τον πολιτισμό και έχει συνδέσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ευτυχώς, κάποιος κάνει κάτι για όλα αυτά. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια Ρομπ Μπόντα και οι συνάδελφοί του σε άλλες πολιτείες φέρονται να εξετάζουν εξονυχιστικά τη συγχώνευση και να εξετάζουν νομικές ενέργειες για να την μπλοκάρουν. Είμαστε ευγνώμονες για την ηγεσία τους και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε όλες τις προσπάθειες για τη διατήρηση του ανταγωνισμού, την προστασία των θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση ενός ζωντανού μέλλοντος για τον κλάδο μας, για τον αμερικανικό πολιτισμό και για το πιο σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν μας.

Πηγή: skai.gr

