Στο «μικροσκόπιο» της Βρετανίας η εξαγορά της Warner Bros από την Paramount

Η αντιμονοπωλιακή ρυθμιστική αρχή της Βρετανίας αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα για την προγραμματισμένη εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance, ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέσα στις «επόμενες εβδομάδες», δήλωσε εκπρόσωπος τη Δευτέρα.

«Οι κλάδοι του κινηματογράφου και της τηλεόρασης συνεισφέρουν δισεκατομμύρια στην οικονομία μας, επομένως είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε εάν οι συμφωνίες μεταξύ στούντιο ενδέχεται να βλάψουν τον ανταγωνισμό... Αναμένουμε να ξεκινήσουμε την έρευνα φάσης 1 τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε εκπρόσωπος της Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) σε δήλωση που εστάλη μέσω email στο Reuters.

Η CMA είχε ζητήσει νωρίτερα απόψεις σχετικά με τη συμμόρφωση της συμφωνίας ως προς τον ανταγωνισμό, ένα τυπικό βήμα στη διαδικασία συλλογής πληροφοριών προτού αποφασίσει αν θα ξεκινήσει επίσημα έρευνα για μια συμφωνία.

Η ρυθμιστική αρχή έχει δώσει προθεσμία στα ενδιαφερόμενα μέρη έως τις 27 Απριλίου για να υποβάλουν σχόλια.

Η Paramount και η Warner Bros δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Πηγή: skai.gr

