Eurobank: Έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 400 εκατ. ευρώ

H Eurobank ανακοίνωσε ότι, έπειτα από έντονο ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών, ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολογιών‭ ‬υψηλής‭ ‬εξοφλητικής‭‭ ‬προτεραιότητας‭ ‬(senior ‬preferred),‭‭ ‬σταθερού επιτοκίου,‭ ‬‬ύψους‭‭ ‬400 εκατ. ευρώ ‬με‭ ‬λήξη‭ ‬το‭‭ ‬2029‭‭,‭ ‬μέσω‭ ‬ιδιωτικής τοποθέτησης με την Morgan Stanley.

Οι oμολογίες λήγουν στις 17 Ιουλίου 2029, με δυνατότητα προεξόφλησης στο άρτιο στις 17 Ιουλίου 2028 και αποφέρουν απόδοση 3,50%.

Ο διακανονισμός της έκδοσης προγραμματίζεται για τις 17 Απριλίου 2026, ενώ οι oμολογίες θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Κατά την κατανομή της νέας έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% της έκδοσης, με συμμετοχή κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (44%), την Γαλλία (20%) και, συνολικά, τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (10%). Όσον αφορά στον τύπο των επενδυτών, το 70% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) και 18% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα στηρίξουν τη στρατηγική του Ομίλου‭‬ Eurobank ‭‬για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και θα διατεθούν για χρηματοδοτικές ανάγκες της Eurobank.

Πηγή: skai.gr

