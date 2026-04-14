Ισχυρό τρίμηνο για τη Citigroup με άλμα κερδών στα 5,8 δισ. δολάρια

Η Citigroup ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 5,8 δισ. δολαρίων, ή 3,06 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 4,1 δισ. δολαρίων ή 1,96 δολαρίων ανά μετοχή πέρυσι, σύμφωνα με το CNBC. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 14%, φτάνοντας τα 24,63 δισ. δολάρια.

Η Citigroup ανακοίνωσε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTCE), έναν βασικό δείκτη κερδοφορίας, στο 13,1%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021 και πάνω από τον στόχο της εταιρείας που κυμαίνεται μεταξύ 10% και 11%.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Citigroup, Jane Fraser, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου για το ROTCE φέτος, ενώ για την πρόσφατη αναδιάρθρωση σημείωσε: «Έχουμε περάσει στην τελική φάση των αποεπενδύσεων και το 90% των προγραμμάτων μετασχηματισμού μας βρίσκεται πλέον στον στόχο ή πολύ κοντά σε αυτόν».

Η Citigroup, της οποίας η μετοχή έχει την καλύτερη σε απόδοση από την αρχή του έτους μεταξύ των μεγάλων τραπεζών, έχει ενισχυθεί από την προσπάθεια αναδιάρθρωσης και τις σχετικά χαμηλές αποτιμήσεις της. Η εταιρεία προχωρά στον εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων της και στη συμμόρφωση με σειρά ρυθμιστικών εντολών, τις οποίες -σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC - αναμένει να ολοκληρώσει εντός του έτους.

Ωστόσο, λόγω της ισχυρής διεθνούς παρουσίας της, η Citigroup θεωρείται ότι επηρεάζεται περισσότερο από το γεωπολιτικό περιβάλλον σε σύγκριση με πολλές ανταγωνίστριες τράπεζες.

Η δραστηριότητα των αγορών της Citigroup αποτέλεσε βασικό μοχλό της υπέρβασης των εκτιμήσεων στο πρώτο τρίμηνο, με το μεγαλύτερο τμήμα σταθερού εισοδήματος να καταγράφει αύξηση 13% στα έσοδα, στα 5,2 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την πρόβλεψη της StreetAccount για 4,68 δισ. δολάρια.

Οι δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής κινήθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, με εξαίρεση την αναδοχή μετοχών (equity underwriting), η οποία ανήλθε στα 208 εκατ. δολάρια και ξεπέρασε την πρόβλεψη των 186,3 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τη StreetAccount. Η μονάδα υπηρεσιών κατέγραψε έσοδα αυξημένα κατά 17% στο τρίμηνο, στα 6,1 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της Wall Street για 5,8 δισ. δολάρια.

Οι τομείς διαχείρισης πλούτου και καρτών καταναλωτών στις ΗΠΑ της Citigroup αναδιαμορφώθηκαν ελαφρώς στο τρίμηνο και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμοι με τις εκτιμήσεις. Ωστόσο, και οι δύο κατέγραψαν άνοδο, χάρη στο Citigold και τις λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Οι προβλέψεις της Citigroup για πιστωτικές ζημίες ήταν υψηλότερες από τις αναμενόμενες - στα 2,81 δισ. δολάρια έναντι 2,64 δισ. που προέβλεπε η StreetAccount - λόγω καθαρών πιστωτικών ζημιών στις κάρτες καταναλωτών και αύξησης των προβλέψεων για ζημίες ύψους 579 εκατ. δολαρίων.

Τα έξοδα της Citigroup αυξήθηκαν κατά 7%, λόγω αποζημιώσεων αποχώρησης προσωπικού και επιδράσεων από τη μετατροπή συναλλάγματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.