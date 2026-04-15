Η Disney περικόπτει 1.000 θέσεις εργασίας

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney, Τζος Ντ' Αμάρο ανακοίνωσε απολύσεις με e-mail του προς τους εργαζομένους, καθώς ο ίδιος επιδιώκει να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες της εταιρείας.

Οι περικοπές θα αφορούν κυρίως το τμήμα μάρκετινγκ, που αναδιοργανώθηκε τον Ιανουάριο, και άλλα τμήματα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στούντιο και τηλεόρασης, στο ESPN, προϊόντα και τεχνολογία και ορισμένες εταιρικές λειτουργίες, σύμφωνα με ένα άτομο με γνώση των σχεδίων.

Περίπου 1.000 θέσεις εργασίας θα καταργηθούν, σύμφωνα με την πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

