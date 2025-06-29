Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου 2025 (London Greek Film Festival)

Το 19ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου 2025 προσέφερε τα Βραβεία από το διαγωνιστικό ταινιών και σεναρίων, σε μια συναισθηματικά φορτισμένη τελετή με πολλά χαμόγελα και ενθουσιασμό, μέσα στην Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου, στις 26 Ιουνίου 2026.

Το φεστιβάλ που πλησιάζει σε λίγο τις δύο δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στη Bρετανική πρωτεύουσα, κινείται πλέον σε υβριδική μορφή, και σχεδιάζει να πραγματοποιείται μόνο στο διαγωνιστικό του μέρος, με παρουσία διαδικτυακά και με παράλληλες δράσεις και με ειδικές μόνο προβολές όταν είναι εφικτό, κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λονδίνου ξεκίνησε το 2008 και έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Δέχεται και παρουσιάζει σύγχρονες ταινίες και σενάρια Ελλήνων σκηνοθετών, παραγωγών, συγγραφέων και καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο - συμπεριλαμβανομένου των Ελλήνων της Διασποράς και των Ελληνοκυπρίων, ανεξαρτήτως θέματος. Επίσης από ξένους σκηνοθέτες, παραγωγούς, συγγραφείς και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, εφόσον η δουλειά τους σχετίζεται με κάποιον τρόπο με την Ελλάδα ή την Κύπρο.

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου 2025 και η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο.

Την τελετή απονομής Βραβείων του Φεστιβάλ χαιρέτισε με βιντεοσκοπημένο μήνυμά της η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών κα Μάιρα Μυρογιάννη.

Την εκδήλωση χαιρέτισε εκ μέρους της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο ο Πρέσβης κ. Γιάννης Τσαούσης, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο σκηνοθέτης κ. Χρήστος Προσύλης, καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ.

Επίσης κατά τη διάρκεια της τελετής, προβλήθηκε και βίντεο σχετικά με τις δράσεις στον τομέα των κινηματογραφικών παραγωγών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.)-Creative Greece.

Στην τελετή απονομής των βραβείων παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, συντελεστές των ταινιών, σκηνοθέτες, παραγωγοί, σεναριογράφοι, ηθοποιοί, εκπρόσωποι ομογενειακών πολιτιστικών φορέων και Έλληνες καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, Έλληνες ανταποκριτές διαπιστευμένοι στο ΗΒ και δημοσιογράφοι ομογενειακών ΜΜΕ.

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λονδίνου από την πρώτη στιγμή είχε ως στόχο να αποτελέσει το διεθνές σημείο συνάντησης ελληνικών ταινιών από όλο τον κόσμο και έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα.

Προωθεί διεθνώς τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και, ευρύτερα, τον ελληνικό πολιτισμό σε όλες του τις εκφάνσεις, την κινηματογραφική παραγωγή σε Ελλάδα και Κύπρο, τη θετική εικόνα της Ελλάδας και της Κύπρου στο εξωτερικό, τις νέες τεχνολογίες καθώς την ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική έρευνα και καινοτομία στον κινηματογράφο, το θέατρο και τις τέχνες.

Κατηγορίες ταινιών που δέχεται: μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, video art, πειραματική ταινία, μουσικό βίντεο, animation.

Κατηγορίες σεναρίου που δέχεται: Μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας μικρού μήκους.

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λονδίνου προσφέρει στο διαγωνιστικό Ταινίας και Σεναρίου τα Βραβεία: Acting Code Awards (μοντέρνα και πρωτοποριακή δημιουργία) Cosmocinema Awards (κλασσική κινηματογραφική δημιουργία) και Odysseus Awards (εσωτερική αναζήτηση και προσωπική δημιουργία).

Από το 2022, το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου στήριξε και έβαλε κάτω από την ομπρέλα και την αιγίδα του επίσης, το νεοσύστατο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Επιδαύρου στην Ελλάδα, που λαμβάνει χώρα φέτος για τέταρτη χρονιά.

Ιδρυτής και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λονδίνου, είναι ο σκηνοθέτης κινηματογράφου και θεάτρου, εικστικός καλλιτέχνης και συγγραφέας Χρήστος Προσύλης.

