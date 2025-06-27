Ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Χόλιγουντ, ο Αλ Πατσίνο (Al Pacino), αφιέρωσε τρεις δεκαετίες της ζωής του για να φέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία ενός από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα, του Αμεντέο Μοντιλιάνι (Amedeo Modigliani). Όπως αποκάλυψε στον «Guardian», αυτού του είδους οι ταινίες είναι «πάντα δύσκολο να υλοποιηθούν».

Πλέον, αυτό το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά. Η ταινία, με τίτλο «Modigliani - Three Days on the Wing of Madness», σε σκηνοθεσία Τζόνι Ντεπ, αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 11 Ιουλίου. Διαδραματίζεται στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο Παρίσι του 1916 και καταγράφει 72 ώρες από τη χαοτική, μποέμ ζωή του καλλιτέχνη, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεφύγει από την αθλιότητα της Μονμάρτης και να βρει την πολυπόθητη αναγνώριση ως ζωγράφος. Συναντά έναν διάσημο συλλέκτη, τον οποίο υποδύεται ο Πατσίνο, αλλά «δυστυχώς, δεν καταλήγει όπως το περίμενε».

«Υπάρχει κάτι σε αυτή την ιστορία που δεν μπορεί να ταυτιστεί μόνο με τον καλλιτέχνη», δήλωσε ο Πατσίνο. «Eίναι αυτή η σύνδεση με την απόρριψη που αφορά όλους μας, οπότε δίνει στο κοινό κάτι με το οποίο μπορεί να ταυτιστεί», συμπλήρωσε ο θρυλικός σταρ.

Το έργο είναι βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Ντένις Μακιντάιρ σε σενάριο των Γιέρζι και Μέρι Κρομολόφσκι. Πρωταγωνιστούν οι Ρικάρντο Σκαρμάτσιο, Αντόνια Ντεσπλά και Στίβεν Γκράχαμ, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Μπρούνο Γκουέρ, Ράιαν ΜακΠάρλαντ, Λουίζα Ρανιέρι και Σάλι Φίλιπς.

Ο Πατσίνο θυμήθηκε τις προσπάθειες που έκανε για να αναπτύξει το πολυπόθητο κινηματογραφικό πρότζεκ τόσο με τον σπουδαίο σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, όσο και με τον Ντεπ στον πρωταγωνιστικό ρόλο και με τον ίδιο στην σκηνοθεσία. Μάλιστα όταν ρωτήθηκε αν μετάνιωσε που δεν ανέλαβε αρχικά τον πρωταγωνιστικό ρόλο, είπε: «Ήθελα να το κάνω, αλλά πολλές φορές η στιγμή δεν ήταν η κατάλληλη. Μερικές φορές, όταν η καριέρα σου βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, εξετάζεις κάθε είδους ιδέες που σου έρχονται και μπορεί να χάσεις την επαφή με πράγματα, επειδή τα πρότζεκτ χρειάζονται πολύ χρόνο για να εξελιχθούν».

Και πρόσθεσε: «Μπορώ να αναφέρω τέσσερα ή πέντε από αυτά που δεν ξεκίνησαν ποτέ, επειδή, τελικά, είναι μία συλλογική προσπάθεια - έχει να κάνει με το να βρεθεί ο σεναριογράφος, ο σκηνοθέτης, ο παραγωγός κ.λπ. για να το υλοποιήσουν». Επιπλέον, αποκάλυψε ότι ήταν αυτός που πρότεινε στον παραγωγό να μιλήσει με τον Τζόνι Ντεπ για να αναλάβει τη σκηνοθεσία. «Γνωρίζω τον Τζόνι πολλά χρόνια και σκέφτηκα ότι θα έβρισκε μέσα σε αυτό κάτι που θα τον ενθουσίαζε. Ωστόσο χρειάστηκαν κάποια χρόνια για να ολοκληρωθεί το σενάριο και, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι ανεξάρτητες ταινίες χρειάζονται χρόνο για να υλοποιηθούν», κατέληξε.

