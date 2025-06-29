«Όχι αυτός!»: Δημοφιλής ηθοποιός φέρεται να είναι φαβορί για νέος Μποντ

Ικανοποίηση, αν όχι ενθουσιασμό, έχει σκορπίσει στους οπαδούς του πράκτορα 007 η επιλογή του Ντενί Βιλνέβ για τη σκηνοθεσία του νέου Μποντ.



Ο Βιλνέβ πρόκειται να σκηνοθετήσει τον νέο Μποντ μετά το Dune, με την Amazon να στοχεύει στην κυκλοφορία του λεγόμενου «Bond 26» το 2028, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Tribune.

Το επόμενο βήμα της Amazon (που κατέχει πλέον τα δικαιώματα) περιλαμβάνει την εξασφάλιση ενός σεναριογράφου και ενός ηθοποιού για τον πολυπόθητο ρόλο του πράκτορα 007. Το στούντιο και οι παραγωγοί φέρονται να επικεντρώνονται σε έναν Βρετανό ηθοποιό κάτω των 30 ετών, με τους Τζέικομπ Ελόρντι ("Σάλτμπερν"), Τομ Χόλαντ ("Σπάιντερ-Μαν") και Χάρις Ντίκινσον ("Μπέιμπιγκερλ") μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων. Αν και ο Ελόρντι είναι Αυστραλός, η Amazon δεν ανησυχεί, όπως φάνηκε με τον Τζορτζ Λάζενμπι, ο οποίος ήταν Αυστραλός και υποδύθηκε τον Μποντ στην ταινία «Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας». Ενώ οι Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και Χένρι Κάβιλ έχουν αναφερθεί ως πιθανές επιλογές που οι οπαδοί του 007 θα προτιμούσαν, οι ηλικίες τους - 35 και 42 ετών αντίστοιχα - τους καθιστούν λιγότερο πιθανό να ταιριάζουν στις προτιμήσεις του στούντιο.

Ο σκηνοθέτης Αλφόνσο Κουαρόν αρχικά εξετάστηκε για τη σκηνοθεσία του νέου Μποντ, αλλά αποσύρθηκε για να επικεντρωθεί σε άλλα έργα, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Τζέιν» με πρωταγωνίστρια τη Σαρλίζ Θερόν. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, ένας πιθανός υποψήφιος για τη θέση του σκηνοθέτη, εξεταζόταν επίσης από την Amazon, αυτή την περίοδο ασχολείται αποκλειστικά με το νέο έπος του την «Οδύσσεια» ένα έργο με πρωταγωνιστή και τον Χόλαντ.

Πάντως, αν και οι πιστοί οπαδοί του 007 είναι ικανοποιημένοι με την επιλογή του Βιλνέβ, δεν χαίρονται τόσο με το γεγονός ότι ο συμπαθής Χόλαντ φέρεται να είναι ένα από τα φαβορί, αν όχι το πρώτο. «Όχι αυτός!» έγραψε χαρακτηριστικά στα social media ένας θαυμαστής του Μποντ, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι παρότι ο Χόλαντ είναι καλός ηθοποιός, είναι μικρός το δέμας και με baby face, δεν μπορεί να μπει «στα παπούτσια» των αρρενωπών και γεροδεμένων προκατόχων του, ηθοποιών όπως ο «πιονέρος» Σον Κόνερι, ο Ντάνιελ Κρεγκ ή και ο Πιρς Μπρόσναν.

Τομ Χόλαντ

Πηγή: skai.gr

