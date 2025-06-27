Στίβεν Σπίλμπεργκ: Δεν θα συνταξιοδοτηθώ ποτέ - Η υπόσχεση που έδωσε ο διάσημος σκηνοθέτης (video)

Σε μια τιμητική βραδιά στο Λος Άντζελες, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) έδωσε μία υπόσχεση: δεν πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί ποτέ. Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο των εγκαινίων μιας νέας αίθουσας προβολών της Universal Pictures, η οποία πλέον, φέρει το όνομά του. Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος αστέρων, μεταξύ των οποίων, οι βραβευμένοι Daniels και οι Σεθ Ρόγκεν, Κόλμαν Ντομίνγκο, Βιν Ντίζελ και Τζεφ Γκόλντμπλουμ. Ο Σπίλμπεργκ, εμφανώς συγκινημένος, τόνισε τη σημασία αυτής της νέας αίθουσας στην οποία θα έχουν την ευκαιρία οι νέοι σκηνοθέτες του στούντιο να προβάλουν και να τελειοποιήσουν τα δικά τους έργα, εμπνευσμένοι από κλασικά αριστουργήματα όπως τα «Σαγόνια του Καρχαρία» ή «Η λίστα του Σίντλερ».

Steven Spielberg Says "I Have No Plans Ever to Retire" at Universal Theater Dedication https://t.co/3dxKHmlwJz June 27, 2025

«Είμαι πίσω από την κάμερα τόσα πολλά χρόνια, οπότε μια τέτοια τιμή είναι κάτι το εξαιρετικό», είπε ο θρυλικός σκηνοθέτης. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αρχή της συνεργασίας του με την Universal, η οποία του έδωσε την πρώτη του ευκαιρία στον κινηματογράφο με την ταινία «Duel» το 1971. Ακολούθησαν τα «The Sugarland Express», «E.T.», «Jurassic Park» και το πρόσφατο «The Fabelmans», καλύπτοντας διαφορετικές εποχές της κινηματογραφικής του πορείας. Ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας: «Κάνω πολλές ταινίες και δεν έχω κανένα σχέδιο… ποτέ… να συνταξιοδοτηθώ».

#Universal is celebrating the 50th anniversary of #Jaws by unveiling their backlot’s new theater named in director Steven Spielberg's honor—who, as a teenager, went as far as trespassing on the @UniStudios lot to get closer to the industry.



“Universal is the absolute, exact… pic.twitter.com/t7Wk9t7Qxu — TheWrap (@TheWrap) June 27, 2025

Στη συνέχεια παρουσίασε ένα βίντεο σχετικά με το επόμενο πρότζεκτ του το οποίο αναμένεται το 2026 με πρωταγωνιστές τους Έμιλι Μπλαντ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Τζος Ο' Κόνορ, Κόλιν Φερθ και Εύα Χιούσον.

Η πρόεδρος της NBCUniversal Entertainment&Studios Ντόνα Λάνγκλεϊ, (Donna Langley), παρουσίασε την εκδήλωση μαζί με τον πρόεδρο της Comcast, Μάικ Κάβαναγκ (Mike Cavanagh), και τον διευθύνοντα σύμβουλο Μπράιαν Ρόμπερτς (Brian Roberts. «Η ελπίδα και το όνειρό μας είναι αυτός ο χώρος να μην βασίζεται μόνο στην εξαιρετική κληρονομιά του Στίβεν, αλλά να γίνει ένα σημείο μελλοντικών ελπίδων και ονείρων για τους δημιουργούς που θα οδηγήσουν αυτή την εταιρεία στα επόμενα 100 χρόνια, και στα 100 χρόνια μετά από αυτά», δήλωσε η Λάνγκλεϊ στην ομιλία της.

Στην ερώτηση του «Variety» προς τον διάσημο σκηνοθέτη για το ποιοι ανερχόμενοι δημιουργοί βρίσκονται στο «στόχαστρό» του και ίσως μια μέρα να προβάλλουν τα έργα τους στη νέα αίθουσα είπε: «Υπάρχουν τόσοι πολλοί που με ενθουσιάζουν αυτή τη στιγμή και δεν είναι μόνο ότι είναι νέοι. Είναι το είδος των ιστοριών που έχουν να παρουσιάσουν. Αν πω έναν, θα πρέπει να αναφέρω και άλλους 50».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.