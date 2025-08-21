Emily in Paris: Πρεμιέρα της 5ης σεζόν στις 18 Δεκεμβρίου - Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες

Την επιστροφή της γνωστής σειράς «Emily in Paris», ανακοίνωσε το Netflix με ανάρτησή του στο instagram.

Η πέμπτη σεζόν της σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου, με την Έμιλι (Λίλι Κόλινς) να παραμένει στη Βενετία. Στον επίσημο λογαριασμό της σειράς στο Instagram, ανέβηκαν μάλιστα, και τα πρώτα στιγμιότυπα από τη νέα σεζόν.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η Έμιλι, ως επικεφαλής πλέον του Agence Grateau Rome, θα κληθεί να αντιμετωπίσει νέες επαγγελματικές και ερωτικές προκλήσεις στη νέα της ζωή στην Ιταλία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.