Ο Όστιν Μπάτλερ αναλαμβάνει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο γεμάτο δράση στη μαύρη κωμωδία του Ντάρεν Αρονόφσκι «Caught Stealing».

Στην ταινία που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη το 1998 ο Μπάτλερ υποδύεται τον Χανκ Τόμσον, η πολλά υποσχόμενη καριέρα του οποίου στο μπέιζμπολ διακόπτεται απότομα από μια τραγωδία.

Ο Χανκ φαίνεται να έχει θέσει ξανά τη ζωή του σε καλό δρόμο, εργάζεται ως μπάρμαν και έχει σχέση μία διασώστρια, την οποία υποδύεται η Ζόι Κράβιτζ.

Όταν όμως ο Βρετανός πανκ ροκ γείτονάς του, Ρας (Ματ Σμιθ), αφήνει τη γάτα του για να τη φροντίσει όσο λείπει από την πόλη, ο Χανκ ξαφνικά βρίσκεται στο στόχαστρο αδίστακτων εγκληματικών συμμοριών της πόλης.

«Υπάρχει πολύ τρέξιμο. Υπάρχει πολλή δράση. Έπρεπε να τρέξω πολύ» είπε ο Μπάτλερ στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο την Τρίτη, προσθέτοντας ότι ο Χανκ τρέχει επίσης μακριά από τα προβλήματά του.

«Αυτό είναι κάτι καθολικό, είτε πρόκειται για την αναζήτηση μιας νέας σχέσης είτε για μια νέα δουλειά ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτά τα πράγματα που μπορούν να σε εμποδίσουν να νιώσεις ορισμένα πράγματα. Και τελικά αναγκάζεται να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα» σημείωσε ο Μπάτλερ.

Οι Όστιν Μπάτλερ, Ντάρεν Αρονόφσκι και Ζόι Κράβιτζ εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας στο Odeon Luxe στο Λονδίνο.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του 2004 του Τσάρλι Χιούστον, ο οποίος έγραψε και το σενάριο.

Ο σκηνοθέτης των ταινιών «Black Swan» και «The Wrestler», Ντάρεν Αρονόφσκι, δήλωσε ότι αναζητούσε μια νέα πρόκληση μετά το δράμα του 2022 «The Whale» και «ήθελε να διασκεδάσει λίγο», σύμφωνα με το Reuters.

«Γυρίζοντας κάτι αστείο, που έχει πολλά αστεία, νιώθεις πιο ανάλαφρος» είπε. «Όταν διάβασα το βιβλίο, ενθουσιάστηκα και συγκινήθηκα βαθιά από όλες τις ανατροπές, τη δράση, το είδος της ενέργειας στους δρόμους. Ήθελα να το ανταποδώσω αυτό και να το ζωντανέψω στη μεγάλη οθόνη» συμπλήρωσε ο σκηνοθέτης.

Η ταινία «Caught Stealing» στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Bad Bunny, Ρετζίνα Κινγκ, Λιβ Σράιμπερ θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 29 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

