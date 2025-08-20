Ο Άγγλος σκηνοθέτης και παραγωγός Ντάνι Μπόιλ πρόκειται να σκηνοθετήσει μια διασκευή του βραβευμένου θεατρικού έργου «Ink» βασισμένου στην άνοδο της αυτοκρατορίας του Ρούπερτ Μέρντοχ, μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης και ιδρυτή της NewsCorp.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Αυστραλός ηθοποιός Γκάι Πιρς είναι σε συζητήσεις για να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη δραματική ταινία με τον Τζακ Ο'Κόνελ επίσης σε διαπραγματεύσεις για να πρωταγωνιστήσει ως Λάρι Λαμπ, τον οποίο ο Μέρντοχ προσέλαβε για να διευθύνει την εφημερίδα «Sun» στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

