Διονύσης Σαββόπουλος: Με τον... ταξιτζή Χάρρυ Κλυνν

Μια εμβληματική cameo εμφάνιση είχε κάνει ο μεγάλος τραγουδοποιός μας Διονύσης Σαββόπουλος, που άφησε την Τρίτη την τελευταία του πνοή, στην σπαρταριστική - και γλυκόπικρη- ταινία του Χάρυ Κλυνν «Made in Greece». Στην ταινία του 1987 ο Χάρρυ Κλυνν υποδύεται μεταξύ άλλων και τον ταξιτζή, και απρόσμενα, παίρνει για πελάτη τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος όμως κουβαλάει μια... βαλίτσα με βόμβα!

Ο Σαββόπουλος κρατά στα χέρια του μία βόμβα έτοιμη να εκραγεί σε 9 λεπτά. Ο ταξιτζής Κλυνν ξεκινά ατάραχος την κούρσα με προορισμό τα διυλιστήρια Ασποπύργου. Η ΕΛΑΣ τους ανοίγει τον δρόμο για να φτάσουν έγκαιρα και ένας ακόμη επιβάτης (ο σκηνοθέτης Κώστας Φέρρης) τους κερνάει ναρκωτικά. Όλοι στο ταξί γίνονται μια «πολύ ωραία ατμόσφαιρα»

Στην cult σάτιρα, ένας τρόφιμος ασύλου για τους αντιρρησίες συνείδησης (ο Χάρυ Κλύνν) βγαίνει από το ίδρυμα μετά από 20 χρόνια εγκλεισμού. Περιφέρεται σε έναν τόπο που δεν του θυμίζει τίποτα από το παρελθόν, και συναντάει παντού την τρέλα και τον κοινωνικό και πολιτικό ξεπεσμό. Spoiler: στο τέλος θα επιστρέψει στο ίδρυμα προτιμώντας την απομόνωση...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.