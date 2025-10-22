«Bitter Christmas»: Την άνοιξη του 2026 η πρεμιέρα της νέας ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Η Sony Pictures Classics εξασφάλισε πρόσφατα τα δικαιώματα της νέας ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «Bitter Christmas», τα γυρίσματα της οποίας ολοκληρώθηκαν την περασμένη άνοιξη. Η πρεμιέρα της στις ισπανικές αίθουσες έχει οριστεί για τις 20 Μαρτίου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θρυλικός σκηνοθέτης σχεδόν πάντα κυκλοφορεί τις ταινίες του στην Ισπανία πριν από την πρεμιέρα τους στο Φεστιβάλ των Καννών.

Η Sony Pictures Classics διατηρεί τη μακρόχρονη συνεργασία της με τον Αλμοδόβαρ, έχοντας αναλάβει στο παρελθόν την κυκλοφορία των πιο πρόσφατων έργων του «The Room Next Door» (2024), «Strange Way of Life» (2023), «Parallel Mothers» (2021) και «Pain and Glory» (2019).

Το ισπανόφωνο δράμα «Bitter Christmas» αποτελεί την επιστροφή του σκηνοθέτη στη μητρική του γλώσσα μετά την αγγλόφωνη ταινία «The Room Next Door».

Το φιλμ ακολουθεί μία εργασιομανή γυναίκα, την οποία υποδύεται η Victoria Luengo, που μετά τον θάνατο της μητέρας της πηγαίνει διακοπές στο νησί Λανθαρότε με μία φίλη της. Στο νησί, οι εμπειρίες τους γίνονται ο καθρέφτης της ιστορίας ενός σεναριογράφου και ενός σκηνοθέτη (στον ρόλο του οποίου εμφανίζεται ο Patrick Criado), θολώνοντας τα όρια μεταξύ ζωής και τέχνης, με το χαρακτηριστικό ύφος του θρυλικού δημιουργού.

Ο Αλμοδόβαρ, με μια αξιοσημείωτη καριέρα που ξεκίνησε το 1980 με το «Pepi, Luci, Bom», θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους σκηνοθέτες, με έργα όπως τα «Talk to Her», «Bad Education», «The Skin I Live In», «Pain and Glory», «Broken Embraces» και «Women on the Verge of a Nervous Breakdown».

Πηγή: skai.gr

