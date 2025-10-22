Ο Μπεν Στίλερ δήλωσε ότι είναι πιο δύσκολο να κάνει κάποιος κωμωδία τώρα λόγω του τρέχοντος πολιτικού κλίματος στις ΗΠΑ.

Ο σκηνοθέτης και σταρ του κινηματογράφου ανέφερε ότι άλλαξε η αντίληψή του για την κωμωδία και είπε ότι έχει παρατηρήσει ότι το είδος γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς τα τελευταία χρόνια.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Radio Times προέτρεψε ωστόσο όσους εργάζονται στο είδος να μην κάνουν πίσω μπροστά στην εξωτερική πίεση.

«Ζούμε σε έναν κόσμο, στον οποίο το να ρισκάρεις με την κωμωδία είναι πιο δύσκολο» είπε ο Μπεν Στίλερ. «Το βλέπεις αυτό στη χώρα μας. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό οι κωμικοί να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, να λένε την αλήθεια στην εξουσία και να είναι ελεύθεροι να λένε ό,τι θέλουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα» σημείωσε.

Ο Στίλερ ανέφερε επίσης ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επίδραση στην κωμωδία, με το κοινό να έχει πλέον συνηθίσει σε περιεχόμενο σύντομης διάρκειας σε πλατφόρμες όπως το TikTok και να είναι λιγότερο πιθανό να έχεις την προσοχή του για να αφιερωθεί σε μια νέα ταινία ή σειρά σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

«Έχεις πράγματα που διαδίδονται σε τεράστιο κοινό πολύ γρήγορα» είπε ο Στίλερ. «Νομίζω ότι έχουμε μειώσει λίγο την προσοχή μας. Νιώθω τυχερός που μεγάλωσα στον αναλογικό κόσμο» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

