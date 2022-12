Δέκα ταινίες για να ζήσετε τη μαγεία των Χριστουγέννων – Δείτε video

Για να μπείτε στο κλίμα των εορτών...

Οι χριστουγεννιάτικες ταινίες ποικίλλουν σε στυλ και θέμα. Οι ταινίες αυτές μπορεί να καταπιάνονται με παραδοσιακές ιστορίες και μύθους όπως ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά ή με ιστορίες που διαδραματίζονται γύρω από αυτή την εμβληματική εποχή του χρόνου.

Elf

Με πρωταγωνιστές τους Will Ferrell, Zooey Deschanel και James Caan, η ταινία «Elf» ακολουθεί τον Buddy, έναν άνθρωπο που μεγάλωσε ως ξωτικό, ο οποίος ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη αναζητώντας τον πατέρα του και τις ρίζες του, για να αντιμετωπίσει μια σοβαρή πολιτισμική σύγκρουση.

Carol

Με πρωταγωνίστριες τις Cate Blanchett και Rooney Mara, το «Carol» είναι μια ιστορία αγάπης γύρω από τα Χριστούγεννα. Πρωταγωνιστούν η Therese και η Carol, δύο γυναίκες στη δεκαετία του '50, που συναντιούνται, ενώ ψωνίζουν για τα Χριστούγεννα και ερωτεύονται σε μια περίπλοκη εποχή.

Gremlins

Το «Gremlins» είναι μια άλλη ιστορία για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια, με πρωταγωνιστή το είδωλο της δεκαετίας του '80, τον Corey Feldman. Ακολουθεί έναν πωλητή, που αγοράζει ένα παράξενο παιχνίδι για τον γιο του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ομάδα μικρών τεράτων, που θέλουν να καταλάβουν την πόλη την παραμονή των Χριστουγέννων.

Edward Scissorhands

Με πρωταγωνιστές τον Τζόνι Ντεπ και τη Γουινόνα Ράιντερ, το «Edward Scissorhands» ακολουθεί τον Έντουαρντ, ένα μοναχικό ανθρώπινο ον, του οποίου ο δημιουργός πεθαίνει πριν τελειώσει τα χέρια του.

Batman Returns

Με πρωταγωνιστές τον Μάικλ Κίτον και τη Μισέλ Φάιφερ, το «Batman Returns» είναι η πιο ρομαντική ταινία του Μπάτμαν. Τοποθετείται, επίσης, κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και παρακολουθεί τη σχέση μεταξύ του Μπρους Γουέιν και της Σελίνα Κάιλ, καθώς οι δυο τους αντιμετωπίζουν μια σειρά από κακούς, μεταξύ των οποίων ο αρχιμαφιόζος της μαφίας, ο Πιγκουίνος, και ο Μαξ Σρεκ, ένας πλούσιος μεγιστάνας.

The Nightmare Before Christmas

Είναι ένα κλασικό έργο για τις γιορτές, που ταιριάζει σε κάθε εποχή.

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Αν και οι περισσότερες ταινίες του Χάρι Πότερ περιλαμβάνουν κάποιες χριστουγεννιάτικες στιγμές, υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στην απεικόνιση αυτής της εποχής του χρόνου στην πρώτη ταινία. Είτε πρόκειται για το φαγητό είτε για την αξιαγάπητη αντίδραση του Χάρι, όταν λαμβάνει δώρα για πρώτη φορά στη ζωή του, η ταινία «Harry Potter and the Sorcerer’s Stone» είναι ένα είδος κλασικού χριστουγεννιάτικου βιβλίου. Πρωταγωνιστούν οι Daniel Radcliffe, Rupert Grint και Emma Watson.

Tangerine

Είναι μια λιτή και ξεκαρδιστική ταινία, που ακολουθεί μια τρανς εργαζόμενη στο σεξ, η οποία μαθαίνει ότι ο φίλος της την απατά και ξεκινά μια αναζήτηση εκδίκησης. Πρωταγωνιστούν η Kitana Rodriguez και η Mya Taylor.

Little Women

Οι «Μικρές Κυρίες» της Λουίζ Μέι Αλκοτ (που κυκλοφορησε αρχικά σε δύο τόμους, το «Little Women» το 1868 και το «Good Wives» το 1869 και σε ένα τόμο ως «Little Women» το 1880) ήταν ήδη από την πρώτη του έκδοση ένα βιβλίο της εποχής του και την ίδια στιγμή ένα βιβλίο, που κοιτούσε μπροστά από την εποχή του. Η εν μέρει αυτοβιογραφική ματιά της Αλκοτ πάνω στη ζωή και τις ερωτικές περιπέτειες των τεσσάρων κοριτσιών της οικογένειας Μαρτς δεν απείχε ιδιαίτερα από τα νεανικά και τα ρομαντικά αναγνώσματα της εποχής, αλλά ήταν μια άλλοτε αδιόρατη και άλλοτε υπογραμμισμένη διάθεση ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης, που θα χάριζε για πάντα στη Μεγκ, τη Τζο, την Μπεθ και την Εϊμι μια όχι προκλητική ως προς τα ήθη της εποχής αλλά ωστόσο σαφή επίστρωση χειραφέτησης: όλα να γίνουν όπως πρέπει και όπως αναλογούν στις επιταγές της κοινωνίας, με μοναδική προϋπόθεση να είναι όλα θέμα προσωπικής επιλογής. Η εκδοχή της Greta Gerwig είναι η πιο σύγχρονη, υιοθετώντας μια αποφασιστικά φεμινιστική προσέγγιση του υλικού, χωρίς να του στερεί την έμφυτη και διάχυτη δύναμή του. Πρωταγωνιστούν οι Saoirse Ronan, Timothee Chalamet, Florence Pugh, Laura Dern και άλλοι.

Black Christmas

Τα «Μαύρα Χριστούγεννα» είναι μια ταινία τρόμου της δεκαετίας του '70, που άνοιξε τον δρόμο για τα slashers και που παραμένει καυστική και έξυπνη 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία της. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Olivia Hussey και η Margot Kidder.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.