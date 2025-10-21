Ντέμπι Χάρι: Θα ήθελε να την υποδυθεί η Φλόρενς Πιου σε ταινία για τους Blondie

Η Ντέμπι Χάρι αποκάλυψε ποια ηθοποιός θα ήθελε να την υποδυθεί σε πιθανή βιογραφική ταινία για τους Blondie. Σε νέα συνέντευξη στους Times, η τραγουδίστρια εξέφρασε την άποψή της για το ποια ηθοποιό θεωρεί είναι η πιο κατάλληλη για τον ρόλο λέγοντας: «Αν ήταν κάποια σαν την Φλόρενς Πιου, θα ήμουν στον παράδεισο».

«Νομίζω ότι είναι μια σπουδαία ηθοποιός και θα μπορούσε να κάνει τα πάντα» συμπλήρωσε.

Η Φλόρενς Πιου

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Χάρι μιλάει δημόσια για μια βιογραφική ταινία για το συγκρότημα. Το 2014, είχε δηλώσει ότι υποστήριζε την ιδέα και ότι μια ταινία θα βοηθούσε τον κόσμο να «εκτιμήσει καλύτερα» τους Blondie.

To 2007 υπερασπίστηκε την Κίρστεν Ντανστ από την κριτική, όταν επιλέχθηκε να την υποδυθεί σε βιογραφική ταινία που δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα, λέγοντας: «Είναι πιθανώς ικανή για πολλά πράγματα που δεν της έχουν ζητηθεί ακόμα και το να κάνει κάτι που είναι κάπως αντισυμβατικό θα ήταν υπέροχο για εκείνη».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός κυκλοφόρησε το βιβλίο της με τίτλο «Face It: A Memoir» το 2019, καταγράφοντας την άνοδό της στη σκηνή του κέντρου της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1970 και την ανάδειξή της σε παγκόσμια σούπερ σταρ, καθώς και το πώς ξεπέρασε τον εθισμό στην ηρωίνη, την πτώχευση και τη διάλυση των Blondie.

Πηγή: skai.gr

