Σε μήνυμά της για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, σήμερα, στις ευθύνες και τη συνενοχή του φασιστικού καθεστώτος.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, στο μήνυμά της υπογράμμισε:

«Κατά την Ημέρα Μνήμης, τιμάμε τα θύματα και διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη των όσων συνέβησαν, μέσω και της πολύτιμης μαρτυρίας των επιζώντων και των απογόνων τους. Σήμερα τιμάμε τους Δίκαιους κάθε Έθνους, οι οποίοι δεν δίστασαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, για να αντιταχθούν στο ναζιστικό σχέδιο και να σώσουν ζωές αθώων ανθρώπων. Κατά την ημέρα αυτή, καταδικάζουμε και πάλι τη συνενοχή του φασιστικού καθεστώτος στους διωγμούς, στις μαζικές επιχειρήσεις σύλληψης, και στους εκτοπισμούς στα στρατόπεδα εξόντωσης. Μια μαύρη σελίδα της ιταλικής ιστορίας, η οποία σφραγίστηκε από το όνειδος των φυλετικών νόμων κατά των Εβραίων, του 1938».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

