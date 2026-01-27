Λογαριασμός
Νικόλ Κίντμαν-Ντούα Λίπα: «Έκλεψαν» τις εντυπώσεις στην επίδειξη του οίκου Chanel (video)

Η βραβευμένη ηθοποιός επέλεξε ένα minimal σύνολο που συνδύαζε τη διαχρονική κομψότητα του οίκου με μια πιο σύγχρονη, χαλαρή αισθητική

Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού συνεχίζει να συγκεντρώνει τα βλέμματα της διεθνούς showbiz και η επίδειξη του οίκου Chanel δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Το ιστορικό Grand Palais γέμισε με λάμψη, κομψότητα και μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παγκόσμιας σκηνής, δημιουργώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα fashion events της σεζόν.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισε η Νικόλ Κίντμαν, η οποία εντυπωσίασε με την ήρεμη αλλά δυναμική της παρουσία. Η βραβευμένη ηθοποιός επέλεξε ένα minimal σύνολο που συνδύαζε τη διαχρονική κομψότητα του οίκου με μια πιο σύγχρονη, χαλαρή αισθητική. Η εμφάνισή της σχολιάστηκε έντονα, τόσο για την επιλογή του outfit όσο και για τη φυσική της άνεση μπροστά στους φωτογράφους.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η Ντούα Λίπα, η οποία έδωσε στο event έναν πιο σύγχρονο και ποπ χαρακτήρα. Η διεθνής σταρ, γνωστή για το τολμηρό της στιλ, μαγνήτισε τα φλας με την εμφάνισή της, επιβεβαιώνοντας τη στενή της σχέση με τον χώρο της μόδας και τους μεγάλους οίκους. Η παρουσία της προκάλεσε έντονη κινητικότητα στα social media, με εικόνες και βίντεο να γίνονται «viral» μέσα σε λίγες ώρες.

Πηγή: skai.gr

