Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού συνεχίζει να συγκεντρώνει τα βλέμματα της διεθνούς showbiz και η επίδειξη του οίκου Chanel δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Το ιστορικό Grand Palais γέμισε με λάμψη, κομψότητα και μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παγκόσμιας σκηνής, δημιουργώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα fashion events της σεζόν.

Dua Lipa, Vanessa Paradis, Nicole Kidman e Gracie Abrams no desfile de Alta Costura da Chanel, em Paris.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισε η Νικόλ Κίντμαν, η οποία εντυπωσίασε με την ήρεμη αλλά δυναμική της παρουσία. Η βραβευμένη ηθοποιός επέλεξε ένα minimal σύνολο που συνδύαζε τη διαχρονική κομψότητα του οίκου με μια πιο σύγχρονη, χαλαρή αισθητική. Η εμφάνισή της σχολιάστηκε έντονα, τόσο για την επιλογή του outfit όσο και για τη φυσική της άνεση μπροστά στους φωτογράφους.

Nicole Kidman no desfile da coleção Primavera/Verão 2026 da Chanel na Semana de Alta Costura de Paris, nesta terça-feira, dia 27 de janeiro, em Paris, França

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η Ντούα Λίπα, η οποία έδωσε στο event έναν πιο σύγχρονο και ποπ χαρακτήρα. Η διεθνής σταρ, γνωστή για το τολμηρό της στιλ, μαγνήτισε τα φλας με την εμφάνισή της, επιβεβαιώνοντας τη στενή της σχέση με τον χώρο της μόδας και τους μεγάλους οίκους. Η παρουσία της προκάλεσε έντονη κινητικότητα στα social media, με εικόνες και βίντεο να γίνονται «viral» μέσα σε λίγες ώρες.

#art8ambyfinale - Chanel Haute Couture Spring Summer 2026 at Paris Fashion Week.



🎥 by stylenotcom (ig) pic.twitter.com/2bjckLcCdN — art8amby (@art8amby) January 27, 2026

