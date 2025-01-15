Ο Ralph Fiennes νίκησε τα μεγαθήρια «Gladiator 2» και «Wicked» και κέρδισε 12 υποψηφιότητες για BAFTA, μεταξύ των οποίων για τον καλύτερο ηθοποιό και την καλύτερη ταινία για το «Conclave».

Ο Βρετανός ηθοποιός, 62 ετών, κέρδισε το πρώτο και μοναδικό του BAFTA πριν από 32 χρόνια για την επιτυχημένη ταινία του Ολοκαυτώματος, «Η λίστα του Σίντλερ», και αναμένεται να κερδίσει ξανά για τον ρόλο του στη συγκεκριμένη ταινία.

Βασισμένο στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Ρόμπερτ Χάρις, το σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ, Πίτερ Στρόγκαν, διαδραματίζεται στην έδρα της Καθολικής Εκκλησίας στο Βατικανό και ακολουθεί μία από τις πιο μυστικές και ιστορικές διαδικασίες, την επιλογή ενός νέου Πάπα.

O βραβευμένος πρωταγωνιστής Ρέιφ Φάινς υποδύεται τον Καρδινάλιο Λόρενς, ο οποίος αναλαμβάνει να υλοποιήσει τη μυστική διαδικασία μετά τον απροσδόκητο θάνατο του αγαπημένου Πάπα.

Το «Conclave» ξεπέρασε τον μεγάλο νικητή των Χρυσών Σφαιρών, το ισπανικό δράμα «Emilia Perez», το οποίο ήρθε δεύτερο, με 11 υποψηφιότητες BAFTA, αφού σάρωσε 10 βραβεία στην αμερικανική τελετή απονομής.

​Σημειώνεται ότι στο Φεστιβάλ των Καννών κέρδισε δύο σημαντικά βραβεία και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Ήταν μία από τις τέσσερις ταινίες που επέλεξε η Γαλλία για να είναι να είναι υποψήφια για την κατηγορία «Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους» στα 97α βραβεία Όσκαρ.

Tο «Gladiator 2» φαίνεται να… «σνομπάρεται» για άλλη μια φορά από τους κριτές των βραβείων, αφού δεν είναι στις υποψηφιότητες για την καλύτερη ταινία και ο πρωταγωνιστής του, ο Ιρλανδός Πολ Μέσκαλ, 28 ετών, δεν κατάφερε να μπει στη λίστα των BAFTA για τον καλύτερο ηθοποιό.

Το επικό δράμα «The Brutalist» έχει εννέα υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων, για καλύτερης ταινίας και καλύτερου ηθοποιού, καθώς και υποψηφιότητες για τους Guy Pearce και Felicity Jones. Πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με Όσκαρ, Έιντριεν Μπρόντι, στον ρόλο ενός ουγγρικής καταγωγής Εβραίου αρχιτέκτονα που μεταναστεύει στις ΗΠΑ το 1947 με τη σύζυγό του Erzsébet, την οποία υποδύεται η Φελίσιτι Τζόουνς. Η ταινία διάρκειας 3,5 ωρών έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 81ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και απέσπασε τον Αργυρό Λέοντα Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Οι ταινίες «Wicked», «Anora» και «Dune: Part Two» είναι υποψήφιες για επτά βραβεία, ενώ οι ταινίες «A Complete Unknown» και «Kneecap» για έξι, και πέντε για τα «Nosferatu» και «The Substance».

Στις κατηγορίες ερμηνείας, η Gascon θα αντιμετωπίσει τις Cynthia Erivo (Wicked), Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths), Mikey Madison (Anora), Saoirse Ronan (The Outrun) και Demi Moore, της οποίας η ερμηνεία στο «The Substance» της χάρισε τη Χρυσή Σφαίρα.

Η Karla Sofía Gascon

Οι ανταγωνιστές του Fiennes είναι ο Timothee Chalamet, για την ερμηνεία του Bob Dylan στην ταινία «A Complete Unknown», μαζί με τους Colman Domingo (Sing Sing), Hugh Grant (Heretic) και Sebastian Stan (The Apprentice).

Ο Timothee Chalamet

Ο Kieran Culkin, ένας ακόμη νικητής Χρυσής Σφαίρας, βρίσκεται και πάλι στη λίστα των καλύτερων ηθοποιών δεύτερου ρόλου για την ερμηνεία του στο «A Real Pain», μαζί με τους Pearce και Yura Borisov (Anora), Clarence Maclin (Sing Sing Sing), Edward Norton (A Complete Unknown) και Jeremy Strong (The Apprentice).

Ο Kieran Culkin

Η Ariana Grande, η οποία πρωταγωνιστεί ως Glinda στο «Wicked», και η Jamie Lee Curtis, για την ερμηνεία της στο «The Last Showgirl», συμπληρώνουν τη λίστα των καλύτερων ηθοποιών β' γυναικείου ρόλου.

Για 14 από τους 24 υποψήφιους ηθοποιούς - μεταξύ των οποίων οι Culkin, Grande, Gascon, Gomez και Moore - είναι η πρώτη τους υποψηφιότητα για BAFTA ταινίας.

Στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας, ο Edward Berger του «Conclave» είναι υποψήφιος μαζί με τον Brady Corbet, για το «The Brutalist», τον Denis Villeneuve, για το «Dune: Part Two», ο Jacques Audiard για την ταινία «Emilia Perez», η Coralie Fargeat για το «The Substance» και ο Sean Baker για το «Anora».

Πηγή: skai.gr

