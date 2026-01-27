Ανδρουλάκης: Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος

«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης σε μια από τις πιο σκοτεινές και βάρβαρες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Και σημειώνει: «Σήμερα που οι ακραίες ιδεολογίες και η ρητορική μίσους επανεμφανίζονται, η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη μάχη απέναντι στη μισαλλοδοξία, τον αντισημιτισμό και κάθε μορφή φανατισμού και βίας».



— Nikos Androulakis (@androulakisnick) January 27, 2026

